Dluží tisíce dolarů, vystavoval falešné šeky. NHL řeší případ hráče závislého na hazardu

Pavel Bárta
NHL
NHL vyšetřuje obvinění z hazardu vznesená proti Arthuru Kaliyevovi, útočníkovi Ottawa Senators. Bývalá přítelkyně amerického hokejisty, modelka Lauren Mochenová sdělila listu New York Post, že dluží tisíce dolarů jí a lidem z okruhu soutěže, včetně spoluhráčů. Zdroje z ligy potvrdily, že ústředí NHL se začalo případem zabývat poté, co se začátkem týdne objevily nové informace o údajných problémech 24letého hráče spojených s hazardem.

Arthur Kaliyev se narodil jako Kalijev v Taškentu v Uzbekistánu, ale hokejově vyrostl v Michiganu, získal americké občanství a reprezentoval USA na juniorském mistrovství světa 2020. Rok předtím ho draftovali Los Angeles Kings ve druhém kole. V organizaci strávil necelé čtyři sezony, v lednu po něm sáhli New York Rangers. Nyní působí na farmě Ottawa Senators v Bellevillu.

Lauren Mochenová z Michiganu pochází a žije v Los Angeles. Pro deník Post vypověděla, že umožnila Kaliyevovi přístup ke svému účtu a on z něj pod různými záminkami čerpal hotovost. Kvůli problémům s hazardem má prý dluhy v řádech desítek tisíc dolarů.

Seznámili se před třemi lety. Když spolu chodili asi rok, začal Kaliyev z Mochenové tahat peníze pod záminkou, že má kvůli finančním transakcím své rodiny zmrazený účet. Sliboval, že peníze vrátí, jakmile bude účet zase uvolněn. „Byla jsem důvěřivá a poslechla ho,“ uvedla dnes 22letá modelka.

Od přítele v krátké době převzala několik šeků vystavených na různé částky. Žila v domnění, že jí peníze budou připsány na účet. Během dovolené s Kaliyevem zjistila, že směnky byly falešné a ona je hluboko v minusu. „Volali mi z banky a řekli: ‚Nechala jste si proplatit tři podvodné šeky. Od koho pocházejí? Proč jste to udělala?‘“ vzpomínala Mochenová pro New York Post s tím, že schodek musela uhradit, banka jí vypověděla služby.

Údajné dluhy i v Los Angeles

Ukázalo se, že epizoda byla jen částí znepokojivé tříleté ságy. Mochenová tvrdí, že ji Kaliyev připravil o víc než 50 000 amerických dolarů (přes milion korun), aby financoval to, co popsala jako nekontrolovatelnou závislost na hazardních hrách. Mochenová svá tvrzení poprvé zveřejnila v září v několika příspěvcích na TikToku, celou verzi příběhu sdělila listu Post. Řekla, že má k dispozici rovněž e-maily a zprávy, které její výpověď potvrzují. Případ oznámila policii a zvažuje podání žaloby.

Mochenová není jediná, koho se Kaliyevovy údajné znepokojivé návyky dotkly. V textovce od jeho nejlepšího přítele, útočníka SKA Petrohrad a syna ruské legendy Igora Larionova mladšího, kterou Mochenová poskytla, Larionov tvrdí, že mu dlouholetý obránce Kings Drew Doughty řekl, že Kaliyev v průběhu let dlužil hráčům kolem 50 tisíc dolarů za pokuty, poplatky, skupinové sázky a vklady do společného fondu, z nějž se tým skládá třeba na odměnu pro maséry.

Podle některých zdrojů vedly i tyto problémy k tomu, že Kings letos v lednu zařadili Kaliyeva na listinu nechráněných hráčů a zbavili se ho.

V Ottawě americký Uzbek působí teprve od začátku sezony. Senators se po zveřejnění článku zdrželi komentářů s tím, že vše nechávají v kompetenci ligy. Generální manažer Steve Staios byl na obvinění dotazován už 17. září, kdy začal tréninkový kemp a na sociální síti se objevila první videa od Mochenové. „Víme o tom, ale z toho, co nám bylo řečeno, se nedá nic vyvozovat,“ uvedl. NHL však už případ vyšetřuje.

