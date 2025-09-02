Nový kapitán Sparty Chlapík: Se ženou jsme se o tom bavili. Tlak mám rád, ukážu emoce
Až se rozeběhne extraligová sezona, bude na českých kluzištích válčit šest borců s vizitkou (ex)sparťanského kapitána. Dalším členem této party je Filip Chlapík (28). Někdejší útočník Ottawy vzal v Praze na dres písmeno, které se v posledních letech pojí možná až s nebezpečnou aurou. Ostatně poslední šéfové Miroslav Forman a Vladimír Sobotka už v klubu nejsou. Chlapík věří, že kletbu zlomí. „Céčko jsem bez váhání přijal,“ řekl křídelník na mediálním dni Sparty.
Jak vypadala vaše první reakce, když jste se dozvěděl, že budete kapitánem Sparty?
„Zavolal jsem o tom manželce, která byla nadšená. Bavili jsme se, že to možná přijde. Když jsem pak zjistil, že budu kapitán, tak jsem jí hned volal.“
Kdy jste se dozvěděl, že byste měl tuto úlohu zastávat?
„Řekl mi to trenér Pavel Gross asi měsíc zpátky. Zavolal si mě, že chce, abych kapitána dělal. Samozřejmě jsem to bez váhání přijal. Nějakou dobu už o tom vím, bylo trošku frustrující, že jde o veřejnou věc až teď. Osobně jsem si oddechl, můžu se soustředit na svou práci.“
Co bude spadat mezi vaše povinnosti?
„Je to směs všeho. Plánovat volna, odjezdy, tripy, jak všechno bude probíhat. Komunikace mezi týmem, trenérským štábem i vedením. Co si řekneme v kabině, ať už pozitivního, tak negativního, musím předat lidem nad námi. Semknutí týmu jde taky za vámi coby kapitánem.“
Nepojí se s funkcí kapitána větší tlak?
„Asi jak pro koho. Mám rád, když je na mě tlak, žene mě dopředu. Není to pro každého, což už asi víme, ne každý může hrát za Spartu. Ne každý může dělat kapitána a další věci okolo. Tlak si na sebe vytvářím i sám.“
Reprezentační trenér Radim Rulík vás při mezinárodních akcích chválí. Cítí, že jste lepším hráčem, než když jste hrál v zámoří. Co váš dojem?
„To je pro mě pozitivní zpráva. I když jdou věci dobře, člověk má pořád chuť se zlepšovat, nejen na ledě, ale i mimo něj. Je to něco, na co jsem se přes léto zaměřoval. Osobní vývoj, osobní růst. Chci být co nejlepší hokejista i člověk.“
Vyměnil byste bodovou produkci za triumf v extralize?
„Pokud by to přineslo úspěchy, byl bych strašně moc rád. Klidně bych vyměnil za titul svých 70 bodů, když jsme byli se Spartou ve finále. Za tím si stojím. Samozřejmě je moje práce dělat body, střílet góly, být ofenzivní hráč. Ale ve finále je to o týmu, kór teď, když jsem kapitán.“
Dokážete zvýšit hlas?
„Když jsem s něčím nespokojený, tak nejsem člověk, který by to schovával. Ukážu emoce. Když něco není tak, jak myslím, že by mělo být, tak si k tomu řeknu svoje.“
Asistenty vám budou dělat zkušení borci Michal Řepík, Roman Horák, Jakub Krejčík i Jani Lajunen. Je to výhoda?
„Pro mě obrovská podpora, protože třeba Řepa kapitána dělal. Vím, že se o něho mohu opřít, ale stejně tak se mohu opřít i o jiné kluky, kteří jsou starší a zkušení. Když si s něčím nebudu vědět rady, mohou mi poradit, jak to dělat lépe. S Řepou si na to chci ještě sednout, ale se všemi budu chtít mluvit a říct si, jak by to mohlo a mělo fungovat.“
Změní „céčko“ nějakým způsobem vaši hru a vystupování na ledě?
„Doufám, že ne. Nikdy jsem nebyl sobec. Člověk ale musí hrát trošku jinak a ukázat týmu, jak by měl působit. Sám jsem na tom zvědavý, ale chci jít každopádně příkladem na ledě i mimo něj. To je jedna z věcí, které chci do té sezony trochu změnit.“
Musel jste do role lídra dozrát?
„Před pěti lety bych kapitána asi dělat nemohl, ale rok dva zpátky už jo. Člověk se pořád učí, respektive měl by. Nemyslím, že jsem dokonalý kapitán, to asi není nikdo, ale chci jít příkladem a být vzorem pro ostatní kluky.“
Jaký tým Sparty tedy do sezony vstoupí?
„Doufám, že natěšený, bojovný a soudržný. Že když to nepůjde podle našeho plánu, tak budeme pořád táhnout za jeden provaz.“
Co náročný program s Ligou mistrů a Spengler Cupem, navíc v našlapané olympijské sezoně?
„Těším se na to. Čím víc zápasů, tím líp. Každý chce hrát, pro mě je to lepší než trénovat. Pro mě jsou zápasy skvělé, moc se na ně těším, ať už v domácí soutěži, která vypadá parádně, když vidím, jak týmy posílily. Pak bude Champions League, Davos se Spengler Cupem. Moc se těším.“
Budete při tom všem se ženou stíhat nadále natáčet videa s recepty na Instagram?
„Něco máme předtočeno, kanál by měl fungovat. Časově je to náročnější, a když to nepůjde, nedá se nic dělat. Vaření je něco, co zbožňuju, je to vášeň moje i mé manželky. Když nás bude pořád bavit, budeme pokračovat.“
Bylo složité vystoupit z hokejové bubliny a stát se tváří podobného projektu?
„Nejsem člověk, který by chtěl být mediálně známý. Bláznivá myšlenka, která přerostla, hrozně nás baví, užíváme si to. Děláme Instagram z vášně a srandy. Když nás bude bavit, budeme pokračovat. Jsme rádi, že vaření baví i lidi.“
Učíte vařit ostatní, třeba svého centra Michaela Špačka?
„Toho bych naučil hodně věcí. Ale ne, samozřejmě na reakce koukám, sociální sítě jsou pro mě pobavení. Jsem amatér, nechci nikoho učit. Ale chci, aby to mělo úroveň.“
Kdo vás vlastně doplní v elitní formaci?
„Je to zásadní, chceme hrát co nejlepší hokej, chceme se Špágrem vést tým. Teď máme na křídle Martinse Dzierkalse, hráli jsme spolu dva zápasy Ligy mistrů. Je mi to jedno, dokud budeme fungovat, jsem spokojený s kýmkoliv. Ale na hokej jsem hodně náročný. Hlavně, aby to fungovalo.“
Nakolik osobně řešíte nové dresy?
„Jsou podobné jako minulý rok, ale detaily jsou jiné. Chtěli do nich zapojit celou Prahu, což je super. A moc se mi to líbí.“