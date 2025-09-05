Legendární tenista Borg přiznal: Boj s rakovinou!
Chystá vydat autobiografii, ale již nyní pustil do světa část z poslední kapitoly. Björn Borg (69) agentuře AP řekl, že musel čelit nejtěžšímu souboji, který s tenisem neměl co do činění. V roce 2024 se podrobil operaci rakoviny prostaty.
O tom, že se Borg léčí s rakovinou, dnes informoval švédský deník Expressen na základě italské upoutávky na knihu. Jedenáctinásobný grandslamový šampion následně o rakovině hovořil ve videohovoru s agenturou AP ze svého stockholmského domova.
"Nyní nic nemám. Ale každých šest měsíců budu muset chodit na kontrolu. Celý proces není žádná legrace. Ale jsem v pohodě. Je mi fajn. Cítím se velmi dobře," uvedl Borg.
Lékaři podezřelý nález objevili v září roku 2023, v únoru následovala operace. "To čekání bylo hodně náročné, protože kdo ví, co se může stát," řekl Borg. Poslední kontroly v srpnu vyšly bez příznaků.
V závěrečné kapitole autobiografie Borg s narážkou na své tenisové úspěchy napsal: "Nyní mám nového soupeře, rakovinu. Soupeře, kterého nemůžu mít pod kontrolou. Ale porazím ho. Nevzdám se. Každý den jako kdyby bylo wimbledonské finále. A ty pro mě většinou dopadají docela dobře, ne?"
Borg dominoval tenisu v druhé polovině 70. a na začátku 80. let minulého století. Šestkrát vyhrál Roland Garros a pětkrát Wimbledon a jeho popularita byla srovnatelná s hvězdami filmu či populární hudby. Hráč, jehož poznávacím znamením na kurtu byly dlouhé blonďaté vlasy a čelenka, získal ve dvouhře 64 titulů a 109 týdnů byl světovou jedničkou. Kariéru ukončil už ve 26 letech v roce 1983 kvůli ztrátě motivace a jeho krátkodobý comeback v roce 1991 skončil bez úspěchu.
Do světa velkého tenisu se Borg vrátil v roce 2017, kdy se ujal funkce kapitána evropského týmu v nově založené soutěži Laver Cup, kterou zastával do loňska.