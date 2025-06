Roland Garros

Ještě jsem tady! V sezoně, kdy na menších turnajích vystupuje jako pouhý smrtelník, se na grandslamu zjevil opět nadčlověk Novak Djokovič. Počkat, opravdu může v osmatřiceti vyhrát antukový major, ty gladiátorské hry fyzicky nejzdatnějších? Pokud to má dokázat, musí velmi pravděpodobně zvládnout to, co žádný jiný muž před ním – přemoci na grandslamu prvního, druhého a třetího hráče světa. Jednu položku už odškrtnul, dvě mnohem těžší zbývají. Semifinálový střet s nedotknutelně působícím Jannikem Sinnerem už má být nad síly starého mistra. Ale stále mluvíme o Novaku Djokovičovi, nejlepším tenistovi dějin…