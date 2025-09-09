Legenda promluvila ze záhrobí: Hlinka ožil!
Před 21 lety odešel do hokejového nebe, teď z něj ale vyslal jasný vzkaz. Ivan Hlinka podpořil svůj milovaný klub ve snaze o přežití!
Že by hotový zázrak? Bohužel jen fortel umělé inteligence, jež zesnulému kouči z Nagana umožnila chvilkové zmrtvýchvstání. O to dojemnější ale bylo! „Litvínove, nezhasni!“ vzkázal na konci povedeného videa z dílny režiséra Kolečka, kde se objevily přes tři desítky celebrit včetně třeba zpěváka Krajča, herce Hofmanna nebo kuchtíka Pohlreicha.
Cíl toho všeho? Sehnat ze všech možných koutů republiky takovou částku, aby se povedlo Litvínov udržet v extralize. Spolu s mecenášem Unipetrolem totiž po sezoně přijde o zhruba 60 milionů korun!