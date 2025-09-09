Legenda promluvila ze záhrobí: Hlinka ožil!

Autor: oh
Hokejové osobnosti spojené s Litvínovem se pokouší dělat vše pro záchranu tamného hokejového klubu. Objevil se dokonce i legendární Ivan Hlinka!
Takhle to Hlinkovi ve videu slušelo...
Jiří Šlégr v klipu předstírá klinickou smrt.
V Litvínově má po sezoně 2025/26 skončit většinový majitel a generální partner. Hokejové legendy se snaží udělat vše pro to, aby hokej ve městě zůstal.
Ivan Hlinka tragicky zemřel před 21 lety. Teď se ale díky AI objevil na videu, které by mělo pomoci k záchraně klubu.
Před 21 lety odešel do hokejového nebe, teď z něj ale vyslal jasný vzkaz. Ivan Hlinka podpořil svůj milovaný klub ve snaze o přežití!

Že by hotový zázrak? Bohužel jen fortel umělé inteligence, jež zesnulému kouči z Nagana umožnila chvilkové zmrtvýchvstání. O to dojemnější ale bylo! „Litvínove, nezhasni!“ vzkázal na konci povedeného videa z dílny režiséra Kolečka, kde se objevily přes tři desítky celebrit včetně třeba zpěváka Krajča, herce Hofmanna nebo kuchtíka Pohlreicha.

Cíl toho všeho? Sehnat ze všech možných koutů republiky takovou částku, aby se povedlo Litvínov udržet v extralize. Spolu s mecenášem Unipetrolem totiž po sezoně přijde o zhruba 60 milionů korun!

