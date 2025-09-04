Odchod sponzora? Tým v Litvínově si zakázal to řešit. Na nervozitu nemám čas, řekl kouč
Chtějí být lepší než v minulé sezoně, ale začnou zřejmě bez klíčové hvězdy. Útočník a jeden z lídrů Ondřej Kaše prodělal operaci kolena a v přípravě nesehrál ani jedno utkání. Poté, co bylo oznámeno, že Orlen Unipetrol jako většinový vlastník a generální partner klub opustí, je další budoucnost nejistá. Verva to však chce v extraligovém reji zase roztočit. „Cílem je play off. Tak jako každý rok,“ vyhlásil generální ředitel klubu Pavel Hynek.
Petrochemický gigant Orlen v průměru přispívá klubu 60 miliony ročně. Tentokrát do rozpočtu nasypal víc peněz než před rokem. Sezona je pokrytá. Jenže co dál? Mužstvo vedené novým trenérem Michalem Brošem si zakázalo takovými věcmi se zabývat. „Od chvíle, kdy tohle téma vstoupilo do éteru, jsme si v kabině nastavili, že to nepatří do naší kompetence. Ani není v našich rozlišovacích schopnostech se tím zabývat. Řešíme jen to, co můžeme ovlivnit,“ řekl kouč.
„Jednání probíhají intenzivně, oproti létu se to posouvá každý týden. Rozhovory a jednání jsou intenzivní, ale to je otázka na tři akcionáře. To je všechno, co k tomu můžu říct,“ uvedl Hynek. Spolumajiteli klubu jsou přitom Orlen, město Litvínov a spolek HC Litvínov, který má na starost mládež a vlastní extraligovou licenci, o niž polský majitel usiloval.
Odchod Orlenu znamená pro Litvínov existenční hrozbu. Menšinoví majitelé, tedy město a spolek, se s klubovými legendami snaží dospělý hokej zachránit. Naposledy se všechny strany měly sejít v úterý 2. září. Nic konkrétního ovšem zatím nevyplavalo. Tým vypadá před sezonou v klidu, odhodlaně. Kdyby však nejistota trvala delší dobu, může se už na podzim nálada změnit.
Nejlepší začátek
V minulé sezoně Verva ještě po Novém roce extraligu vedla. Pak přišla série porážek, kterou tým nedokázal zastavit. I s ohledem na propad v závěru ročníku se Litvínov v létě snažil posílit a rozšířit kádr. Přišli gólman Pavel Čajan, beci Michal Moravčík, Michal Plutnar, Quinn Schmiemann a útočníci Axel Holmström, Theodor Pištěk, Jaroslav Brož, Markuse Hännikäinena okukovala Verva tři roky.
„V rozpočtu jsme měli prostor přivést hráče navíc a věříme, že hloubka kádru bude větší než v předchozí sezoně, hra i výsledky půjdou nahoru,“ pravil sportovní manažer Tomáš Vrábel.
V úvodu se ale Litvínov bude muset obejít bez dlouhodobě zraněného Moravčíka a zřejmě i bez Ondřeje Kašeho. „Absence jednoho z nejlepších hráčů extraligy by byla komplikací pro každý celek. Pracovali jsme i na tom, aby tým dokázal jeho případnou ztrátu nahradit,“ uvedl Broš.
Sezonu odstartuje jeho výběr ve středu v Brně. „Nejlepší začátek! Rovnýma nohama do vody, na ledě mistra. Geniální příležitost otevřít extraligu dobrým výkonem a výsledkem,“ řekl kouč. Trenérský nováček na extraligové střídačce nervozitu necítí. „Nemám na ni čas. Navíc, když jsem byl jako hráč nervózní, byl jsem nejhorší na ledě. Každý den v roli trenéra je pro mě vzrušující, rajcovní. Těším se na každý trénink, mítink, zápas. A na start. Opravdovým zápasům se nic nevyrovná!“ prohlásil Broš.