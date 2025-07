V ragby se na rozhodčí nekřičí! Top kouč mladých o dnešní generaci i výchově

Jako dítě chytal za fotbalový Xaverov, věnoval se i kendu a takewondu. „Jsem z generace, která furt musela něco dělat,“ říká Filip Klein. Dnes se v ragbyovém klubu Praga věnuje mládeži, kde hrají i oba jeho synové. „Mám kluky ve věku patnáct a devět. Jeden je v desítkách, jeden je v šestnáctkách. Hrajou to odmalička. Makají,“ pochvaluje si.

Před dvěma lety se konalo ragbyové mistrovství světa, pocítili jste po něm nárůst zájmu o váš sport?

„První vlnu už jsme zažili, když bylo minulé mistrovství světa. Teď jsme se docela chytli. Využili jsme toho, že je o ragby zájem. Vysílá ho několik televizí. Lidi můžou vidět nejenom mistrovství světa, které přivedla Česká televize, ale anglickou i francouzskou ligu s českým komentářem. Využili jsme toho na sociálních sítích. Klubů je dost, udělaly se reportáže o každém klubu a vysílalo se to v České televizi mezi zápasy. Unie udělala mapu českého ragby, snažila se, abychom děti ke sportu nalákali.“

Kolik dětí vám po šampionátu ve Francii 2023 přibylo?

„Já neumím mluvit za ostatní kluby, ale celkově je tendence stoupající. Ve všech klubech využili mistrovství světa podobně. V malých přibyly jednotky, ve větších to byly nižší desítky. Minimálně si to přišli vyzkoušet. Všude to funguje, ale přesné číslo neznám.“

Jak staré děti k vám chodí?

„Teď sedíme na Pragovce. Když se rozhlídnete, všude okolo jsou novostavby. A novostavby, rovná se mladí lidi, rovná se malé děti. Nechtěl bych to nazvat problémem, ale trochu problémem je, že potřebujeme děti skrz kategorie. Zároveň nám to dělá pyramidu, kdy to máme dole plné a nahoru dojdou ty jednotky. Chodí spíš mladší děti do deseti let. Míň chodí dvanáctileté, čtrnáctileté děti nebo starší mládež. Díky zástavbě a našemu zásahu chodí spíš ty menší děti.“

Jaké nároky podobná vlna zájmu klade na klub?

„Největší nároky, které klub musí splnit, je prostor. S tím se perou všechny kluby. My máme jedno hřiště, pak druhé za klubovnou. Nedávno nám přibyla třetí plocha. U malých dětí je to o počtu pomocníků a trenérů. Ne všichni jsou trenéři, u malých dětí není úplně potřeba, aby tam byli trenéři, ale stačí pomocníci z řad rodičů, i třeba neragbistů, lidí z jiných sportů. Multisport je pro nás dole to hlavní, kam cílíme. Takže výzvy jsou prostor, trenéři a čas.“

Máte dost lidí, kteří by se o děti postarali?

„Na tomhle dost pracujeme. Za poslední dva roky jsme skoro zdvojnásobili trenérskou nebo pomocnickou základnu. Díky našemu řediteli na ně tlačíme, co se týče vzdělávání, ať interního, tak unijního. Je to sjednocené skrz unii až dolů. Makáme na tom. Snažíme se, aby měli aspoň tu nejnižší licenci. Několikrát ročně pro ně pořádáme školení. Máme i dost trenérů z jiných sportů.“

Například?