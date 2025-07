Konec televizního blackoutu plavání, MS bude na ČT. Dřív chtěli raketu, říká Dusík

Plavání po dlouhé době vystupuje z televizního stínu. Finálové bloky mistrovství světa v bazénovém plavání, kde má velké šance kraulerka Barbora Seemanová, bude od neděle ze Singapuru vysílat ČT sport. „Posledních deset let to bylo úplně neprůstřelné. Byly to takové rakety, že ve srovnání s atletikou bychom se dostali na násobek,“ vysvětluje Michal Dusík, šéfredaktor sportovní redakce České televize.