Budějovický klenot Cibulka: Rád bych si svou hrou řekl o NHL i mistrovství světa
Pokud bude hrát výborně, vytěží z toho celý budějovický soubor. Tomáš Cibulka po loňském návratu ze zámoří okamžitě zaujal, stal se klíčovým obráncem Motoru a na konci i Nováčkem sezony. Jestliže kšeft v NHL před ním získal bek stejného týmu Mikuláš Hovorka, v blízkém budoucnu by stejný postup nemusel (a neměl) minout 21letého medailistu z šampionátu dvacítek. Potenciál má značný. „Je to můj cíl,“ netají nadaný zadák. Jihočeši v úterý od 17.30 vstoupí do extraligové sezony šlágrem se Spartou.
Na jihu Čech teď však žijí úplně jinými myšlenkami. Hokejovému klubu jde o to, aby sérii špatných výkonů a výsledků z přípravy nepřenesl i do ostré sezony. Takřka hororový průběh páteční generálky s německým Straubingem (0:6, 1:7) zjemnil až solidní finiš. Prsty v něm měl i Tomáš Cibulka typickými odvážnými manévry na útočné modré. „Příprava nebyla taková, jakou jsme si všichni představovali. Na druhou stranu si nemyslím, že je úplně dobře jít do sezony s každým vyhraným zápasem, mohli bychom být namachrovaní a mohlo by nás to stát začátek sezony,“ snaží se najít odraz téměř ode dna.
Věříte, že vás poslední minuty pátečního testu a korekce na 3:7 správným způsobem nakopnou směrem k úterní bitvě se Spartou?
„S klukama jsme si v kabině po druhé třetině řekli, kde nás tlačí bota, snad každý něco pověděl a ve třetí třetině jsme si ověřili, že dokážeme hrát hokej i proti takovému soupeři. Jen je nutné makat jeden za druhého, podporovat se, stát při sobě a zapojit do hry všechny aspekty. Měli jsme díky tomu daleko víc ze hry, teď to jenom přenést do úterý. Měl jsem však z konce dobrý pocit, možná nás to i víc stmelilo a ukázalo další cestu.“
Nicméně, padli jste v sedmi z devíti duelů, porazili jen Tábor a Zvolen. Nemáte to v hlavách?
„Je to nepříjemné. Kdo hrál hokej, ví, že strašně záleží na kabině, co se k tomu řekne tam i na střídačce. Ukáže se, jak silní jsou lídři v kabině, kteří i za hodně nepříznivého stavu dokážou zvednout tým. Třeba nějakým povedeným střídáním, které nastartuje ostatní.“
Tušíte, proč máte docela binec v defenzivě?
„Jde o náš nedůraz, o chyby v soubojích. Kolikrát nám propadl útočník a soupeři na nás jezdili dost často v přečíslení. To se proti týmům jako je Sparta a vůbec proti většině týmů v extralize nemůže stávat. I proto, že máme, v uvozovkách, takové štěstí, že jsme téměř za každou chybu potrestaní. Musíme co nejvíc omezit vlastní chyby.“
Důležitá pozice jako výhoda
Jde za pokaženou přípravou udělat tlustou čáru a mít čistou hlavu?
„Myslím si, že jo. Není vůbec čas řešit, co bylo, musíme se všichni soustředit na úterý, abychom podali maximální výkon. Teď je úplně jedno, jaké byly dva tři zápasy dozadu. Z tohoto pohledu to byla jenom příprava, která se nikam nepočítá.“
Ačkoli patříte ke služebně nejmladším v Motoru, po výtečné minulé sezoně se od vás o to víc očekává. Převezmete částečnou odpovědnost za výkony týmu?
„Určitě ano a nevadí mi to. Mám rád důležité pozice v týmu. V Kanadě jsem je měl vždycky a nikdy mi to nebylo proti srsti. Tlačí mě to k tomu být lepší a lepší, podávat co nejlepší výkony. Těším se, až sezona začne a bude ještě úspěšnější než poslední.“
Asi se nenajde mnoho expertů, kteří Motoru hodně věří. Berete to i jako užitečnou výzvu dokázat, že predikce nic neznamenají?
„Určitě, proč ne. Kometě loni také nikdo nevěřil a nakonec vyhrála titul. Všichni favorizují Pardubice se Spartou, protože za ně hrají největší jména s obrovskou individuální stránkou. Ale jak jsem řekl, pokud do naší hry promítneme obětavost, týmovost, položíme jeden za druhého život, věřím, že díky naší kvalitě to můžeme dotáhnout daleko.“
Co osobní cíle v olympijské sezoně a s mistrovstvím světa na konci? Myslíte na ně?
„Do každé sezony jdu s tím, abych podával co nejlepší týmové výkony, zároveň myslím i na individuální cíle, třeba na posun do národního týmu. Rád bych si svou hrou řekl o smlouvu v NHL, podíval se na co nejvíc srazů repre a případně se dostal na mistrovství světa. Uvidíme, jak si to všechno sedne a jak se to bude vyvíjet.“