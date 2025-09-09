Předplatné

Kometa za obhajobou s minimem změn. Mám rád, když jich je co nejméně, říká trenér

Trenér Kamil Pokorný se s hokejisty brněnské Komety vydává na cestu za obhajobou titulu
Kouč Komety Kamil Pokorný
Kometa si na úvod Ligy mistrů poradila se švédským vicemistrem Brynäs
Hráči Komety se radují z gólu
Hynek Zohorna se zlatou medailí
Tomáš Zohorna se raduje s bráchou Hynkem
Zlaté medaile se pořád třpytí, ovšem už patří s mistrovským pohárem do vitríny. „Je to minulost,“ prohodí nevzrušeně kapitán Jakub Flek. Se svými kumpány z Komety startuje novou sezonu s čistou hlavou a sebevědomím, které do sebe hokejisté napumpovali během jarního play off.  „Všichni jsme žhaví, abychom to zopakovali,“ vyhlásil odhodlaně útočník Kristián Pospíšil.

Největší posilou mistra je fakt, že se kádr přes léto změnil pouze minimalisticky. Brněnský soubor je ve všech aspektech výkonu dál než ve stejnou dobu před rokem. Tehdy se ani nevědělo, zda náročnou misi zvládne nový hlavní trenér Kamil Pokorný. Výsledek znáte. Ve své první extraligové sezoně v roli šéfa střídačky vrátil do města po sedmi letech titul. Rázem byl králem.

A teď má v kádru dalšího (K)krále. Obránce Filipa, který má potenciál na to, aby vyhrál extraligové bodování zadáků a řekl si třeba i o olympijskou nominaci. Stejně jako lídr ofenzivy Jakub Flek, jenž v Brně dorostl osobnostně i hráčsky. Jeho odchod by byl bolestnější, než se jeví ztráta snajpra Petera Muellera.

