Bizarní situace. Haaland zesměšnil nejhorší tým kvalifikace, který si stejně zahraje o MS
Propuklo takové nadšení, že někteří experti už dokonce hovoří o možném triumfu na mistrovství světa. Byť na něm norští fotbalisté ještě ani nejsou. V úterý však deklasovali v utkání MS 2026 Moldavsko neuvěřitelným výsledkem 11:1! Trenér Stale Solbakken, otec bývalého sparťana Markuse, se spoléhá především na dvojici hvězdných hráčů z Premier League.
V úterý pozdě večer nasdílel na sociální sítě dvě fotografie. Kanonýr Erling Haaland se nejprve pochlubil ikonickou gólovou oslavou, kterou proti Moldavsku předvedl fanouškům hned pětkrát. Na to sebevědomě upozornil. Později zveřejnil snímek, na kterém drží památný míč s autogramy všech reprezentačních parťáků.
Útočník světové extratřídy má hned dva důvody, aby na výhru 11:1 nad Moldavskem dlouho vzpomínal. Prvním je fenomenální výkon – vstřelil pět branek, dohromady zaznamenal sedm kanadských bodů. „Není to špatné,“ mrknul na novináře. „Je dobře, že mám taky nějaké asistence, ne pouze góly,“ poznamenal hráč, jenž v národním týmu zaznamenal 48 zásahů v 45 soutěžních zápasech. To je neuvěřitelné.
Hattrick vstřelil už v rozmezí 11. a 43. minuty, pátou branku přidal v závěru mimořádného utkání. Na dvě trefy mu nahrál Martin Ödegaard. „Je sen hrát s takovým hráčem,“ pochvaloval si šikovný záložník a zároveň kapitán Arsenalu.
„Norsko má dva nejlepší světové fotbalisty,“ napsal norský žurnalista Trond Johannessen na webu vg.no. „Je pravda, že soupeř kladl velmi slabý odpor, ale to, co Ödegaard a Haaland dělají, je na až směšně vysoké úrovni,“ pokračoval.
Má pravdu. Oba hráči byli ústředními postavami norského týmu, který doslova zesměšnil Moldavsko. Outsider se momentálně nachází ve skupině I na posledním místě. V dosavadních pěti zápasech nezískal ani bod, přičemž zapsal hrozivé skóre 3:25. Žádný jiný tým evropské kvalifikace mistrovství světa 2026 nemá horší bilanci.
Norský expert: Můžeme vyhrát MS
Moldavané, na jejichž hřišti Česko ještě v březnu 2023 remizovalo 0:0, schytali od Norska už v prvním zápase pět gólů. Později tři od Estonska, čtyři od Izraele a dva od Itálie. Přesto mají stále šanci, aby se zázračně probojovali na šampionát do Ameriky (na něm se představí celkem 48 týmů). Díky triumfu v Lize národů D, kde se střetli s Maltou a Andorrou, si s velkou pravděpodobností zahrají baráž. Šance na úspěch je však malá, protože by se střetli s týmem z prvního výkonnostního koše.
Mnohem větší naději na účast na mistrovství světa 2026 mají Norové. A tady se dostáváme k druhému důvodu Haalandovy radosti. „Můžeme vyhrát celé mistrovství světa,“ řekl Carl-Erik Torp, bývalý norský fotbalista a momentálně televizní expert.
Seveřané mají obrovskou šanci, aby se podívali na mistrovství světa po dlouhých 28 letech. Naposledy si na něm zahráli ve Francii v roce 1998. Tehdy vypadli v osmifinále. Nyní po pěti zápasech vedou ve skupině I před Itálií, která za nimi zaostává o šest bodů, byť má o jeden odehraný zápas méně. „Je to o hráčích, které máme. Je to o spolupráci, rychlosti. Když budeme hrát zezadu na brejky, můžeme porazit kohokoliv,“ podotkl Torp.
Trenér Solbakken má k dispozici vedle Haalanda s Ödegaardem další zajímavé hráče, kteří nastupují v týmech, jakými jsou Sevilla, Brentford, Boloňa, Wolverhampton, Borussia Dortmund, Fulham, Lipsko nebo Atlético Madrid. A to nezní vůbec špatně.
Norsko z toho může v současné době těžit. Má ohromnou sílu, kterou potvrdila i proti Moldavsku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Norsko
|5
|5
|0
|0
|24:3
|15
|2
Itálie
|4
|3
|0
|1
|12:7
|9
|3
Izrael
|5
|3
|0
|2
|15:11
|9
|4
Estonsko
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|5
Moldavsko
|5
|0
|0
|5
|3:25
|0