Klíčové výroky a zásahy v přerodu Sparty: zmar, Priskeho sliby i čekání s Martincem
Na první tiskové konferenci dostal dotaz, zda chystá po návratu do Sparty revoluci. To trenér Brian Priske odmítl. Přesto letenský kádr doznal během léta velkých změn. Deník Sport a web iSport vybral zásadní výroky a okamžiky uplynulého transferového období.
20. května
„Pokud bych měl hodnotit sezonu jedním slovem, použil bych zmar. Teď musíme završit proces podpisu nového trenéra a zároveň nás čeká obměna kádru.“
František Čupr pro sparťanský web
27. května
První posilou se stal Santiago Eneme, záložník z Liberce. Sparta za něj poslala na sever Čech dva miliony eur, v přepočtu padesát milionů korun. „Díky kvalitní práci s míčem, fyzické vybavenosti a schopnosti podílet se na výstavbě hry by měl pasovat do našeho herního stylu,“ uvedl prozatímní sportovní ředitel Tomáš Sivok. Na začátku června dorazil i Dominik Hollý z Jablonce.
29. května
„Potřebujeme hlavně přivést trenéra a trochu víc refreshnout. Potřebujeme získat nové tváře, což se už stalo a ještě stane. Potřebujeme týmu dodat hladovost a chuť vyhrávat. Je třeba mít hráče, kteří se chtějí posunout.“
Tomáš Sivok pro sparťanský web
30. května
Už jeho zimní návrat vzbudil velký rozruch. A Jan Kuchta zůstal ve Spartě, která ho vykoupila za 50 milionů korun zpátky z dánského Midtjyllandu. Na startu sezony vstřelil šest gólů za dvanáct soutěžních utkání.
8. června
Sparta dokončila jednání ohledně nového trenéra, když získala po jediném roce zpátky Briana Priskeho. Před podpisem smlouvy s ním diskutovala o strategii na přestupovém trhu. „Kádr potřebuje úpravy, postupné kroky a novou energii,“ zmínil Priske na úvodní tiskové konferenci.
16. června
„Přestavba začala v zimě a bude pokračovat s novým trenérem. Měli jsme nějakou představu a s Brianem ji logicky modifikujeme. Ale je jasné, že změny v kádru i realizačním týmu jsou jednoznačně potřeba. Víme to a udělají se. Půjde i o další departmenty, tedy oddělení v klubu, musíme to osvěžit.“
Tomáš Rosický, sportovní ředitel, pro Ligu naruby
30. června
Dotáhl se velký návrat, o kterém se dlouho mluvilo. Pavel Kadeřábek po konci v bundesligovém Hoffenheimu podepsal kontrakt se Spartou. Ihned odjel na herní soustředění do Německa, v úvodu nové sezony se zařadil mezi největší osobnosti kádru.
6. července
Sparta neprodloužila smlouvu Tomáši Wiesnerovi a před soustředěním v Německu nastal další škrt hráčů, angažmá si měli hledat Vojtěch Vorel, Markus Solbakken, Václav Sejk, Imanol García, Kryštof Daněk a Indrit Tuci. Později se uskutečnil i očekávaný přestup Martina Vitíka do Boloni. Sparta už měla od zimy nachystanou náhradní variantu s Emmanuelem Uchennou.
19. července
Nervozita stoupala. Sparta v prvním ligovém kole remizovala s Jabloncem (1:1), proto se intenzivně diskutovalo o dalších změnách v kádru. „Už jsem o tom mluvil víckrát v minulých týdnech. Je jisté, že přijdou noví hráči a někteří odejdou,“ uvedl Priske. Sparta krátce na to oznámila přestup Qazima Laciho do Turecka.
10. srpna
Na začátku srpna přišel útočník Kevin-Prince Milla z Dukly jako reakce na odchod Victora Olatunjiho. Výraznou posilou se stal ovšem John Mercado, hráč na levou stranu hřiště. „Chtěli jsme do ofenzivních řad přidat víc rychlosti a síly, což John jednoznačně splňuje,“ líčil Sivok.
20. srpna
O Kaana Kairinena, finského záložníka, se začal zajímat bundesligový Werder Brémy. Proto Letenští přivedli Siverta Mannsverka na roční hostování s opcí z Ajaxu Amsterdam. Ukázalo se, že oba mohou hrát ve středu hřiště vedle sebe.
5. září
Mluvilo se o tom dlouho, ale k příchodu Jakuba Martince z Jablonce došlo až po uzavření soupisky pro ligovou fázi Konferenční ligy. Sedmadvacetiletý stoper nemůže na podzim nastoupit v Evropě. Na Letné podepsal smlouvu na čtyři roky.