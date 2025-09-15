Manévry v Pákistánu: Vyrazili pro tělo Dahlmeierové! Navzdory jejímu přání
Nechtěla, aby pro její záchranu někdo riskoval. Přání zesnulé biatlonové královny Laury Dahlmeierové (†31), která přišla o život při kamenné lavině na hoře Laila Peak, ale nebude splněno. Z Pákistánu přišla zpráva, že v neděli večer vyrazil na místo tragédie záchranný tým, který se pokusí vyzvednout ostatky hvězdné Němky.
Laura přišla o život 28. července poté, co ji zastihla kamenná lavina při sestupu z hory Laila Peak. V případě jakékoliv tragédie měla někdejší rivalka biatlonistky Gabriely Soukalové na srdci, aby nikdo neriskoval svůj život pro její záchranu. A původně také vše nasvědčovalo tomu, že Lauřino tělo bude skutečně ponecháno v horách stejně tak, jako tomu bylo o několik týdnů předtím v případě české horolezkyně Kláry Kolouchové (46).
„Byla výslovná a podpisem stvrzená vůle Laury Dahlmeierové, aby nikdo v případě, jako je tento, neriskoval pro její záchranu život. Jejím přáním bylo, aby bylo její tělo ponecháno na hoře," oznámil tehdy Lauřin management. Rodiče si ale tehdy ponechali možnost pozdějšího rozhodnutí. Z Pákistánu teď přišla zpráva, že přání slavné Němky nebude vyslyšeno. V neděli večer měl na místo tragédie vyrazit tým záchranářů, kteří se pokusí tělo Dahlmeierové vyzvednout.
Informoval o tom pákistánský horský vůdce Kaleem Shani, který pracuje pro organizaci, se kterou trojnásobná olympijská medailistka cestovala. Německý deník BILD zkoušel kontaktovat Lauřin management a zjistit jejich stanovisko k tomu, že tento krok je proti vůli bývalé reprezentantky. Prozatím se jim ale vyjádření získat nepodařilo...