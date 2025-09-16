Sexy závodnice NASCAR Neumannová v rozhovoru pro Blesk: Holky to chtěj taky!
Když tahle ženská dupne na plyn, tak se slastí protočí panenky snad každému chlapovi! Německá závodnice NASCAR Vanessa Neumannová (35) nezáří totiž pouze na okruhu. Sexy blondýnka fotí pro Playboy a své žhavé snímky přidává i na Onlyfans – platformu s hanbatým obsahem.
Průkopnice spojení něžného pohlaví a osmiválcových motorů nebrzdila ani při zastávce NASCAR Euro Series na českém okruhu v Mostě. Při té příležitosti se v rozhovoru pro Blesk rozpovídala o jezdecké kariéře, předsudcích vůči ženám za volantem, ale také o životě modelky a přáních do budoucna…
Co vás přimělo stát se profesionální závodnicí?
„Jednoznačně láska k rychlým autům a s tím spojené vzrušení a adrenalin. Ale také mé osobní vyhoření z předchozího zaměstnání.“
Kdy se tak stalo?
„Poprvé jsem k motosportu přičichla před osmi lety, když jsem se rozhodla změnit práci a překopat svůj život. Od té doby jsem se do závodění zamilovala snad ještě víc.“
Teď je to váš první rok mezi profíky v NASCAR. Jak se to poslouchá?
„Zní to jako splněný sen. Ale není čas se uspokojit. Ačkoli pociťuji za volantem progres, stále se učím spoustě nových věcí.“
Posouvání hranic je to, co vás na tom baví nejvíc?
Ano! I protože jde o takové surové závodění! Spousta kontaktu plech na plech. Žádné moderní technické pomůcky a vymoženosti. Pouze řidič a jeho schopnosti.“
Není to pro vás obtížné soupeřit a být jen mezi muži plnými testosteronu? „Upřímně to nevnímám a myslím, že ani oni nijak zvlášť. Panuje mezi námi přátelská a uvolněná atmosféra. Celý můj tým je složený z mužů, ale jinak v NASCAR nejsem jediná žena.“
Aha...
„Jezdí i Italka Arianna Casoliová, se kterou držíme při sobě. Řekla bych, že si navzájem dost pomáháme, ačkoli jsme každá z jiné stáje. (odmlka). Samozřejmě mě mrzí, že v Mostě teď nemohla závodit.“
Proč?
„V květnu měla nehodu. Ve vzedmutém prachu si nevšimla havarovaného auta, se kterým jsem zrovna já soupeřila o pozici. Já skončila ve zdi, naštěstí v pořádku. Ale ona narazila do něj a vážně si poranila ruku...“
Jak je na tom?
„Stále zůstává zraněná. Tak snad se brzy vrátí. Už mi tu chybí.“
Chápu. Ženy drží při sobě...
„Sice je vlastně moje rivalka, ale přesto se přátelsky hecujeme. Zkrátka spolu jsme silnější.“
Uplynulé závody v Mostě ale nebyly zrovna povedené ani pro vás, že? „Souhlasím. Měli jsme technické potíže s autem, které mi v jednom ze závodů dokonce nedovolily odstartovat.“
Jak na vás celkově Česko zapůsobilo?
„Okruh v Mostě jsem jela už loni při nováčkovské výzvě, ale v rámci tohoto seriálu jsem tu byla poprvé. A musím říct, že jsem si to tu užila.“
Byl čas upustit páru?
„Před tím jsem s kamarádkou strávila pár dní v Praze, kde jsme ochutnali takovou skořicovou rolku.“
Myslíte trdelník?
„Ano, děkuju. Nemohla jsem si vzpomenout.“
Jako modelka nemusíte hlídat každý gram?
„Na kalorie mimo závody nekoukám. Takže to bylo úplně v pohodě dát si i nějaké to tradiční tučnější jídlo.“ (smích)
Jaký máte ohlas od fanoušků, kteří vás mimo okruhy najdou i v pánském časopise Playboy nebo dokonce na platformě Onlyfans?
„Jsem na to pyšná! Vím, že většina lidí má tuto stránku spojenou jen s pornem. Ale já si to nemyslím.“
Pokračujte.
„Já tam třeba přidávám, jak probíhal můj závodní den, abych to svým fanouškům přiblížila. Tuhle platformu používám i jako takový cestovatelský deníček. A jelikož je Onlyfans můj hlavní sponzor, pomáháme si navzájem...“
Kam v modelingové branži cílíte?
„Byla jsem dvakrát Playmate měsíce. Letos jednou v Německu, podruhé v Nizozemsku. Ráda bych byla i Playmate za celý rok. Nicméně třeba bych mohla zaujmout i v USA. “
To i proto, že Spojené státy jsou kolébka NASCAR?
„Jednoznačně bych chtěla odjet alespoň jeden závod v americkém NASCAR. To by se mi splnil sen.“
Nebyla by to však trochu nuda pro Evropanku kroužit po ovále na 400 kol?
„V porovnání s evropskými tratěmi je to jiné, souhlasím. Ale jezdí se tam ještě o něco rychleji a za víc peněz. Je to úplně jiná prestiž.“
A kolik peněz ročně utratí váš tým za auto?
„Opravdu hodně. Za sezonu počítáme s částkou mezi 5-7 miliony korun. Záleží ale na tom, jak často bourám.“ (smích)