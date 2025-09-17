Slávisti startují jízdu Ligou mistrů: Za každý zápas dostanou balík!
Jde o splněné sny, nesplněné výzvy a obrovský ranec peněz – o to všechno bude hrát Slavia v Lize mistrů, která b úterý odstartovala.
Slavia se začne »rochnit v žitě« dnes od 18:45 (vysílá Nova Sport 3) v Edenu proti Bodö/Glimt. To je výzva k vůbec první výhře v této soutěži pod Trpišovským hned na začátek!
Vítěz LM si může vydělat až 2,25 miliardy korun, ale na kolik si přijde jediný český účastník? Podle statistického webu Football Meets Data má Slavia »garantované minimum« 717 milionů korun. Jde o startovné a platbu za koeficient, přepočteno je to nynějším kurzem 24,30 Kč za euro. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík to měl dopředu spočítané podobně. „Jen za postup do Ligy mistrů dostaneme od UEFA 35 milionů eur,“ predikoval už na jaře. To je aktuálně 850 milionů korun.
Slavia odehraje osm utkání a rozhodně to vyjde na aspoň sto milionů za každý mač. V tom ještě nejsou zahrnuty příjmy za vstupné a bonusy od sponzorů. Jaké má vyhlídky?
33 % na postup
Z 36 týmů jde do play off čtyřiadvacet. Statistici z Football Meets Data projektují Pražanům slušnou 33% šanci, že se mezi vyvolené vejdou. Podle bookmakerů Slavia mezi postupujícími nebude, kurz na to je jen 1,19:1. Postup je hodnocen vysoko – 4:1. V minulé sezoně k němu bylo potřeba 11 bodů.
Vysněné 3 body
Aby bylo jasno, nejde o tři remízy. Trenér Jindřich Trpišovský (49) touží konečně aspoň jeden zápas vyhrát! Na podzim 2019 se mu to ve skupině s Interem, Dortmundem a Barcelonou nepodařilo, tehdy uhrál dvě remízy.
51 milionů ve hře
S přáním výhry souvisí i výše prémií od UEFA: Každý vítězný zápas vynese 51 milionů, remíza třetinu, tedy 17 milionů korun. Odměny bývaly trochu vyšší, ale zase nyní má tým osm pokusů. Když se hrálo ve skupinách, bylo jich jen šest.
500:1 na triumf
Takhle Tipsport a Chance hodnotí vyhlídky Slavie na triumf v Lize mistrů – 50 tisíc korun za stovku vsazenou. Pro srovnání: Je to o trochu větší pravděpodobnost, než že Přísaha vyhraje říjnové volby (600:1). Favority LM jsou Barcelona s Liverpoolem (7:1).
Překonat Spartu
Připomeňme, že stejným modelem se hraje LM podruhé v historii, loni si premiéru vyzkoušela Sparta. Po excelentním čtyřbodovém startu – výhře nad Salcburkem a remíze ve Frankfurtu – nezískala už ani bod. Takže dalším cílem Slavie může být aspoň pět bodů, aby trumfla rivala.
|Poslední gól Slavie v hlavní fázi LM dal 10. prosince 2019 Souček při prohře v Dortmundu 1:2.