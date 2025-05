Déjà vu Sedláka se Šépkou. Koupím si helmu, smál se. Postup slaví i Štochlová se Svozilovou

Jakub Šépka a Jiří Sedlák to na nizozemský tandem umí. V minulém roce jej přehráli 15:7 v tiebreaku, nyní po téměř totožném průběhu 15:10. Kdy se jejich další velká výhra začala rodit? „Už večer před zápasem, když jsme zjistili, proti komu hrajeme. A také dnes při poradě, díky celému našemu realizačnímu týmu jsme se skvěle připravili,“ popisoval Sedlák.

„Čím víc jsme dodržovali pokyny, tím víc nám to vycházelo. Snažili jsme se jich držet co nejvíc. Po prvním setu, po druhém a nakonec i v tiebreaku. Když jsme začali získávat náskok, hlavou se mi honil minulý rok. Doufal jsem, že to tak i dopadne,“ smál se pětadvacetiletý plážový volejbalista.

České duo v Ostravě posbíralo už dvě výhry. Z kvalifikace postoupilo ve dvou setech, sladký závěr měla i jeho čtvrteční skupinová premiéra. V boji za přímým postupem do druhého kola play off se proti Šépkovi se Sedlákem postaví brazilský pár Evandro - Arthur Lanci.

„Asi si koupím před zápasem helmu, protože Evandro je známý ránou na servisu i v útoku. Herně to bude víceméně podobný soupeř, s jakým jsme hráli teď. Uvidíme, s čím přijdou trenéři,“ hlásil Šépka.

Když si o dva roky mladší parťák koupí helmu, s čím přijde Sedlák? „Já si zatejpuju všech deset prstů a jeden extra. Možná si tam i vytvořím nějakou blánu, ale to je myslím zakázané,“ zasmál se. „Já prsty, Kuba helmu a půjdeme na ně i s podporou publika.“

Úvodní zápas v základní skupině zvládli už dopoledne Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, avšak Tadeáš Trousil a Matyáš Džavoronok padli. Na americký pár Partain – Benesh nestačili ve dvou setech.

„Do závěru první sady jsme hráli dobře, ale samozřejmě v koncovkách přicházejí nervy, když si uvědomíte, že můžete takový tým porazit. Pak je asi větší šance na nějaké chyby a my jich udělali hodně,“ pokrčil rameny Trousil.

Svozilová se Štochlovou odvrátily vyřazení

Odpolední část si podmanily Markéta Svozilová s Marií-Sárou Štochlovou, které ve dvou setech sekly Američanky Kraftovou a Hodelovou. Po těsné porážce v úvodním duelu tak odvrátily konec na turnaji a zajistily si postup do vyřazovací fáze.

„Už v prvním zápase byl druhý a třetí set takový, jak si to představujeme, jenže to nedopadlo. Teď jsme na to navázaly, takže z toho byla výhra, za což jsme moc rády,“ odfrkla si Svozilová.

„Shodily jsme nervozitu v prvním setu a vyzkoušely jsme si, na co máme, jakou hru chceme hrát a s jakými týmy se chceme poměřovat. Byly jsme hrozně hladové, abychom předvedly sobě, trenérovi, publiku, že na to máme,“ doplnila její parťačka Štochlová.

Ostravský podnik pokračuje v pátek, kdy nejprve skončí základní skupiny, aby se posléze rozjely vyřazovací boje. Vítězové předkola (týmy na 2. a 3. místech po skupině) zamíří do osmifinále, z něhož vzejde osmička čtvrtfinalistů. Elitní turnaj vyvrcholí o víkendu.