Beachvolejbalista Schweiner: Miminko k 10. výročí
Na písku si David Schweiner pinká s Ondřejem Perušičem. Zatím mu rodinu tvořila manželka Nicole s fenkou zlatého retrívra Vaflí. Rodina radostně oznámila, že se rozrostou a písek tak nebude jen Davidovým pracovním polem.
Už se těší na to, jak bude ratolesti stavět hrad z písku. Plážový volejbalista David Schweiner (31), mistr světa s parťákem Ondřejem Perušičem, bude poprvé táta.
Důkaz? Snímek z ultrazvuku na fotce s požehnanou manželkou Nicole, s hafanem a společné psaní na Instagramu: „Příští rok budeme čtyři. K chlupatýmu miminu se přidá i to normální. Trochu to trvalo, ale k 10. výročí vztahu je to krásnej dárek.“
Témata: volejbal, beachvolejbal, blesksport, Ondřej Perušič, Instagram, David Schweiner, plážový volejbalista