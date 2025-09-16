Beachvolejbalista Schweiner: Miminko k 10. výročí

Autor: nem, zvo
David Schweiner na olympiádě v Pařiži
Ultrazvuk ukázal, že tihle tři budou čtyři.
Jeho holky
Beachvolejbalisté David Schweiner (vlevo) a Ondřej Perušič jsou českou medailovou nadějí na Hrách v Paříži
Beachvolejbaloví mistři světa Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner (vpravo)
Na písku si David Schweiner pinká s Ondřejem Perušičem. Zatím mu rodinu tvořila manželka Nicole s fenkou zlatého retrívra Vaflí. Rodina radostně oznámila, že se rozrostou a písek tak nebude jen Davidovým pracovním polem. 

Už se těší na to, jak bude ratolesti stavět hrad z písku. Plážový volejbalista David Schweiner (31), mistr světa s parťákem Ondřejem Perušičem, bude poprvé táta.

Důkaz? Snímek z ultrazvuku na fotce s požehnanou manželkou Nicole, s hafanem a společné psaní na Instagramu: „Příští rok budeme čtyři. K chlupatýmu miminu se přidá i to normální. Trochu to trvalo, ale k 10. výročí vztahu je to krásnej dárek.“

