Zabil protihráče protihráče bruslí: Petgrave se po dvou letech vrací na led!

Autor: zvo
V roce 2023 patřil mezi hokejisty, o nichž se nejvíce psalo. Matt Petgrave hrával i za Pardubice, než skončil v anglické lize. Tam se stal hlavním aktérem incidentu, při němž zemřel protihráč. A po dlouhé pauze chce znovu na led.

Naposledy stál Matt Petgrave (33) na ledě před dvěma lety, když oblékal dres Sheffieldu Steelers. Při osudném zápase vykopl při zákroku nohou a prořízl ostřím brusle soupeři Adamu Johnsonovi (†29) hrdlo. Hráč Nottingham Panthers vykrvácel a zemřel. Petrgrave sice čelil obviněním, ale na jaře byl zproštěn viny.

Bývalému hráči Pardubic přesto hokej chybí a rozhodl se obnovit hráčskou licenci! Kanaďan se z Evropy vrátil do zámoří. Teď kolují spekulace, že se chystá podepsat smlouvu s Indy Fuel z Indianapolisu v ECHL (Východopobřežní hokejové lize). Indy Fuel spolupracují s Rockford Icehogs z AHL a dokonce s Chicagem Blackhawks z nejvyšší NHL.

