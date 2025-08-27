Šustr procestoval svět: V nejistotě se cítím komfortní. Co budoucnost?
Z hráčů, kteří jezdí společně trénovat do Říčan, je jediný bez smlouvy. „Jsem hrozně rád, že ta možnost je. V době, kdy jsem hrával v Americe, tohle scházelo,“ pochvaloval si Andrej Šustr. Dvoumetrový bek procestoval celý svět. Jeho kariéra je jedno velké dobrodružství. „Nabídky jsem měl, ale nikam nespěchám. Musím počkat, jak se to vyvrbí. Jsem otevřený tak nějak všemu,“ líčil 34letý obránce.
Z rodné Plzně ho přes Jihlavu zavál osud až na Aljašku. Andrej Šustr hrál na americké univerzitě, v NHL za Tampu a Anaheim, v KHL za čínský Kunlun. Působil v Německu a Finsku. Mezitím se mihl v Pardubicích. „Díky hokeji jsem mohl poznat různé kultury a lidi, měl štěstí být na skvělých místech. Naučil jsem se brát věci s nadhledem, obohatilo mě to do další kariéry i do života. Člověk získá kontakty, naváže vztahy, pozná, jak co chodí. Další stránkou je život, fungování ve společnosti. Hokej mě baví. A za tohle všechno jsem mu vděčný,“ vyprávěl.
Do české extraligy nahlédl poprvé až v minulé sezoně po ročním působení v německém Kölnu. Za Pardubice sehrál jen 16 zápasů. Začátkem listopadu skončil. Přitom ho vítali s velkou pompou. Coby nová tvář klubu shlížel z reklamních poutačů na každém rohu.
„Billboardy nešly