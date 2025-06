Kubalík řeší NHL! Ze Švýcarska může odejít: Když bude správná nabídka…

Elitní střelec jeho formátu by se Česku na posledním hokejovém šampionátu hodil. Jenže Dominik Kubalík trenérovi národního týmu Radimu Rulíkovi zaslal omluvu. Důvod? Velmi pozitivní. Pořád je ve hře, že by se 29letý křídelník vrátil do NHL, kde strávil pět sezon před comebackem do švýcarského Ambri-Piotta. Překážkou by nebyla ani nová smlouva v Zugu, kam se má Kubalík po letní pauze přesunout. „Varianta Ameriky pořád je,“ přiznal útočník exkluzivně pro iSport a deník Sport.