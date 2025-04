Kdo je hradecký hříšník, jemuž odhalili doping: z extraligy mizel, dříve boj o NHL

Byl na hraně sestavy. V play off hokejové extraligy odehrál za Hradec Králové sedm zápasů, v základní části přidal jedenáct startů, nebodoval. Matěj Chalupa v týmu Mountfieldu často zastával nepopulární pozici třináctého útočníka. Přesto teď právě kvůli němu může mít klub z východu Čech vážný problém. Je to sotva několik měsíců, co se definitivně vyřešila hradecká dopingová kauza z play off 2023. Nyní hrozí další: Chalupův test v semifinále s Pardubicemi neprošel. Hráč se může odvolat.