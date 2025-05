Sestava z MS se změní: Na olympiádu Kulicha a Blümela, komplikace v obraně

Uteče to jako voda. Až se na podzim rozběhne nová hokejová sezona, její úsvit potrvá jen chvíli. Brzy do hry vstoupí uvažování nad českou olympijskou sestavou. Hry pod pěti kruhy přivítá Milán s Cortinou, slet hokejových hvězd včetně es z NHL najde střechu v aréně Palaitalia pro 16 tisíc diváků. Deník Sport a web iSport se pustily do rozboru, koho by mohli vzít Češi. Bude sestava o hodně jiná oproti skládačce pro letošní šampionát, z nějž národní výběr přivezl šestý flek?