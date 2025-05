Gudas s Dostálem mají nového trenéra. Po aféře se na střídačku Anaheimu vrací Quenneville

Postup do play off? Zase ne. Posedmé v řadě skončila pro Anaheim sezona po základní částí, vedení klubu se proto krátce po jejím závěru pustilo do práce. Ducks se rozloučili s hlavním koučem Gregem Croninem a na jeho pozici přivedli kontroverzního Joela Quennevilla. „Dnešek je skvělý den pro Ducks. Náš cíl je dostat se do play off a věřím, že Joel je člověk, který nás tam dostane,“ prohlásil generální manažer klubu Pat Verbeek. Šestašedesátiletý trenér se vrací na lavičku NHL po třech a půl letech od chvíle, kdy rezignoval kvůli aféře spojené se sexuálním napadením útočníka Kyla Beache.