GM Oilers o McDavidovi: Nechce nic, než v Edmontonu vyhrát. Zůstane?
V Edmontonu se nebojí odchodu Connora McDavida. Generální manažer Stan Bowman se dokonce domnívá, že je jen otázkou času, kdy se podaří dotáhnout dohodu, která zajistí, že kapitán týmu zůstane i po příští sezoně. „Řídím se jen tím, co Connor řekl: Nechce nic víc, než v Edmontonu vyhrát. Jeho slovům věřím. Prochází si vlastním procesem, což chápu. Až bude připravený, tak bude,“ řekl klubový šéf ve středu, kdy začal tréninkový kemp.
Connor McDavid vstupuje do poslední sezony osmiletého kontraktu za 100 milionů dolarů, s průměrným příjmem 12,5 milionu dolarů (asi 257 milionů korun) ročně. Od července 2026 se může 28letý centr stát neomezeným volným hráčem, pokud nepodepíše novou smlouvu s Edmontonem, který s ním může prodloužit od začátku července letošního roku. Loni se takhle dohodl v předstihu s Leonem Draisaitlem. Ovšem s McDavidem zatím ne.
„Uvědomuju si, že na to všichni myslí. Média i fanoušci, myslíme na to i my. Je to jedna z věcí, o kterých jsme vedli několik rozhovorů, a on byl velmi důsledný v tom, co říkal médiím i mně, a podle toho jsme se prostě zařídili,“ uvedl Bowman.
McDavida čeká jedenáctá sezona v Oilers, kteří si ho vybrali jako jedničku draftu před deseti lety. V předchozích dvou sezonách dovedl Edmonton do finále Stanley Cupu, v němž ho pokaždé porazili Florida Panthers. Letos v šesti zápasech, loni v sedmi poté, co Oilers vyrovnali stav z 0:3. Obrat však nedotáhli, v rozhodujícím duelu padli 1:2.
Oilers si McDavida penězi nezískají
„Když se snažíte naplánovat další tři, čtyři, sedm, devět let svého života, nevysníte si všechno jen tak za jeden den. Dáte si na čas, přemýšlíte, chcete si o tom promluvit, pak znovu promyslet a zase to probírat. Neberu nic na lehkou váhu. Já, ani moje rodina. Do své kariéry jsem vložil všechno, co se dalo. Dostanete jen jednu šanci něco udělat. Chcete zvolit správně, což vede k tomu, že to taky trvá. Právě o tohle jde,“ prohlásil McDavid už začátkem září.
Dá se očekávat, že zřejmě nejlepší hokejista planety dostane víc, než jeho německý parťák Draisaitl, který od nové sezony začne brát 16,5 milionů dolarů ročně. McDavid si vydělá víc než ruský útočník Kirill Kaprizov, který s Minnesotou ještě nic nedokázal, ale dostal rekordní osmiletou nabídku, kterou odmítl.
Jenže Oilers si McDavida jen penězi nezískají. V jeho případě nejde o to, kolik se z toho dá vyždímat. McDavid může podepsat, kde chce a na jak dlouho chce. Pokud jeho agent zavolá kamkoli v lize a zahlásí, že jeho klient by tam chtěl hrát, dotyčný klub se podle toho zařídí.
Generační talent McDavid získal třikrát Hart Trophy a čtyřikrát Ted Lindsay Award pro nejužitečnějšího hráče NHL. V pěti z deseti sezon vyhrál bodování ligy, jednou byl nejlepším střelcem. Předloni mu předali taky Conn Smythe Trophy pro MVP play off, přestože jeho tým ve finále neuspěl. Stal se teprve šestým hráčem v historii, jemuž se to povedlo. Stanley Cup mu však pořád chybí. Edmonton získal Svatý grál naposledy v roce 1990.
„Řídím se tím, co říká. Nechce nic víc než vyhrát v Edmontonu. Jeho slovům věřím,“ pravil Bowman, který vstupuje do své druhé sezony u Oilers. „Poznal jsem ho, vedli jsme spolu dobré rozhovory. Nejde o přesvědčování, spíš o debaty ohledně týmu pro tuhle sezonu a do budoucna. Taky o tom, co se nám dařilo a co můžeme změnit,“ líčil manažer klubu.
Postoupit dvakrát po sobě do finále Stanley Cupu představuje i pro tým v nejlepších letech jako jsou Oilers obrovskou fyzickou a emocionální investici. Bojovat až do konce června a obě finále prohrát, s tím by se hodně těžko vyrovnával každý. V předchozích dvou sezonách sehrál Edmonton dohromady 211 zápasů, jen aby mu dvakrát zlomili srdce. Dokáže mužstvo sebrat potřebnou energii a najít v sobě znovu nadšení, aby zvládlo takový maratón i potřetí a konečně uspělo? I tady se dají hledat důvody, proč McDavid nepospíchá, pokud jde o případné další spojení s Edmontonem.
Bowman už oznámil, že nemá zájem o brankáře Cartera Harta, který po osvobozujícím rozsudku může od prosince opět chytat v NHL. GM Oilers prozradil, že situaci kolem brankářů sleduje, ale je spokojený se Stuartem Skinnerem, a věří, že předvede vyrovnanější výkony, než by se rozhodl pro změnu. Pro Edmonton Oilers to je teď, nebo nikdy. Mají druhý nejstarší kádr v lize. Nalétané a najeté kilometry naskakují, stejně jako roky. Tlak na hráče, trenéry a vedení dojet do cíle v play off stále roste. Oilers mají dost dobré koně a taky zkušenosti, aby misi dotáhli. Ale musí tomu věřit i McDavid, aby zůstal dál.