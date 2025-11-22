Předplatné

ONLINE: Boleslav - Sparta 1:2. Za domácí snížil Vojta, na hřišti nově Penxa a Eneme

Trenér Mladé Boleslavi Aleš Majer sleduje své hráče v utkání se Spartou
Trenér Mladé Boleslavi Aleš Majer sleduje své hráče v utkání se SpartouZdroj: Michal Beránek / Sport
Garang Kuol v souboji s Filipem Prebslem
Garang Kuol v souboji s Filipem Prebslem
Grang Kuol v dresu pražské Sparty
Lukáš Haraslín se po jednom ze soubojů těžko zvedal z trávníku
Lukáš Haraslín se po jednom ze soubojů těžko zvedal z trávníku
Brian Priske slaví gól svých svěřenců
Brian Priske slaví gól svých svěřenců
20
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (18)

Fotbalisté Sparty se pokusí v 16. kole Chance Ligy na stadionu jedenácté Mladé Boleslavi dostat z výsledkové krize. Letenští vyhráli jediné z posledních sedmi soutěžních utkání, před reprezentační pauzou doma remizovali 2:2 s Teplicemi. Domácí naopak po sedmi zápasech ukončili čekání na ligové vítězství triumfem 1:0 na Dukle. Utkání začíná v 15:00 a ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
12

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1596029:1133
2Sparta1594228:1631
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1574428:1925
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (18)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů