ONLINE: Boleslav - Sparta 1:2. Za domácí snížil Vojta, na hřišti nově Penxa a Eneme
Fotbalisté Sparty se pokusí v 16. kole Chance Ligy na stadionu jedenácté Mladé Boleslavi dostat z výsledkové krize. Letenští vyhráli jediné z posledních sedmi soutěžních utkání, před reprezentační pauzou doma remizovali 2:2 s Teplicemi. Domácí naopak po sedmi zápasech ukončili čekání na ligové vítězství triumfem 1:0 na Dukle. Utkání začíná v 15:00 a ONLINE přenos sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu