ONLINE: Wolfsburg - Leverkusen 1:3. Schick si připsal asistenci na gól
Fotbalisté Leverkusen v 11. kole bundesligy hrají na trávníku Wolfsburgu a v základní sestavě hostů nechybí ani český reprezentant Patrik Schick. V páteční předehrávce Hoffenheim s Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem v obraně neudržel vedení na hřišti předposlední Mohuče a remizoval 1:1. Hosté ztratili body po čtyřech vítězstvích. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSportu.
Bundesliga 2025/2026
V sedmé minutě nastavení mohl strhnout výhru na stranu Hoffenheimu Ihlas Bebou, který poslal míč do sítě hlavou po Coufalově centru, ale gól neplatil kvůli předchozí Hranáčově hře rukou.
Hoffenheim šel do vedení v 9. minutě po vlastní brance Andrease Hancheho-Olsena. O vyrovnání se postaral v 76. minutě střídající Danny da Costa. V závěru byl vyloučen domácí Dominik Kohr za faul na Maxe Moerstedta, ale skóre už se nezměnilo.
Mohuč doma nevyhrála už jedenáctý zápas v řadě. Hoffenheim v této bundesligové sezoně venku ještě neprohrál.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|10
|9
|1
|0
|35:6
|28
|2
Lipsko
|10
|7
|1
|2
|20:13
|22
|3
Dortmund
|10
|6
|3
|1
|16:7
|21
|4
Stuttgart
|10
|7
|0
|3
|17:12
|21
|5
Leverkusen
|10
|6
|2
|2
|24:14
|20
|6
Hoffenheim
|11
|6
|2
|3
|22:17
|20
|7
Frankfurt
|10
|5
|2
|3
|23:19
|17
|8
Werder
|10
|4
|3
|3
|15:18
|15
|9
Köln
|10
|4
|2
|4
|17:15
|14
|10
Freiburg
|10
|3
|4
|3
|13:14
|13
|11
Union Berlin
|10
|3
|3
|4
|13:17
|12
|12
Mönchengladbach
|10
|2
|3
|5
|13:19
|9
|13
Hamburger
|10
|2
|3
|5
|9:16
|9
|14
Wolfsburg
|10
|2
|2
|6
|12:18
|8
|15
Augsburg
|10
|2
|1
|7
|14:24
|7
|16
St. Pauli
|10
|2
|1
|7
|9:20
|7
|17
Mainz
|11
|1
|3
|7
|11:19
|6
|18
Heidenheim
|10
|1
|2
|7
|8:23
|5
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup