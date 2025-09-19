Proč Kometa dál vládne extralize: Los, zkušenosti z NHL i správný muž s céčkem
Brno, Brno, bodů a radosti plno. Úřadující mistr se na ostatní kouká svrchu i v polovině září. Jako jediný v extralize táhne šňůru čtyř výher, navíc vždy po šedesáti minutách. V Kometě všechno funguje, v týmu jsou jasně určené role a úkoly. S hráči (zatím) nezamával ani extrémně náročný program včetně cestování za Ligou mistrů či zranění elitního zadáka Filipa Krále. Deník Sport a web isport.cz vybral pět důvodů, proč Pokorného výběr vládne tabulce. P. S. Rada pro další soupeře: Na Kometu ani nezkoušejte power play, stejně vám Flek a spol. dají gól do prázdné.
Postava Stezka
Jednou z hlavních postav na cestě k titulu byl na jaře mladý brankář Michal Postava. Po jeho odchodu se vydal klub jinou stezkou. Sáhnul po zkušenějším Aleši Stezkovi a evidentně dobře udělal. Majitel jednoho startu v NHL zapůsobil nejen zákroky, ale i sympatickým vystupováním v rozhovorech. Jeho upřímná slova po Spartě o tom, jak je v klubu rád, udělala silný dojem na fanoušky a určitě i na spoluhráče, vedení a trenéry. Náhradníky Jana Kavana a Gašpera Krošelje ještě nepustil do brány ani na minutu.
Jde to i bez Krále
Když se po pár minutách prvního utkání zranil elitní bek Filip Král, nad přesilovkou Komety se stahovala mračna. Posila ze zámoří měla jednu formaci řídit, získávat body. Obavy však ostatní borci rychle zahnali. „Vzorec se nemění, všichni jsme na stejné vlně,“ podotkl Hynek Zohorna. K posledním triumfům nad Spartou a Vítkovicemi si mistři pomohli hlavně skvěle sehranými početními výhodami. Střelci Flek a právě Zohorna zakončovali do odkrytých koutů branky. „Důležité je vyhrát vhazování,“ vypíchl Zohorna, čímž pochválil forvarda Arttua Ilomäkiho.
Domácí výhoda
Los přihrál úřadujícím šampionům čtyři zápasy ve vlastní Winning Group Areně z prvních pěti. To je vzhledem k síle domácího prostředí velké plus. Navíc víceméně odpadlo cestování, Kometa vyrazila akorát do Mladé Boleslavi. To se po nedávné výpravě do Itálie a Švýcarska hráčům velmi hodí. „Je to klidnější,“ souhlasil Hynek Zohorna. Všechny tři dosavadní duely v Brně mužstvo zvládlo, v pátek uzavře úvodní blok bitvou s Libercem. „Mně je jedno, jestli hrajeme doma, nebo venku. První měsíc je hrozně těžký,“ ulevil si jeden z klíčových útočníků.
Správný kapitán
Můžete mít zralý hokejový věk, zkušenosti, úspěšnou historii, respekt napříč extraligou. Jenže když nastupujete ve čtvrté lajně a uděláte s céčkem na dresu 10-15 bodů za sezonu, opravdový respekt v kabině těžko získáte. Vždycky se na vás někdo bude koukat lehce přes prsty. V Brně zvolili tu nejlepší variantu. Kapitán je zároveň nejlepší hráč. Křídelník Jakub Flek, mistr světa z Prahy, dozrál ve velkou osobnost, po čtvrtém kole vede bodování celé extraligy. Je mužem na správném místě, berou ho starší i mladí. Na ledě jde příkladem. Samotným herním výkonem i pracovním nasazením.
Systém v krvi
Během minulé sezony se Kometa naučila hrát vítězný hokej. Trenér Kamil Pokorný ví, jak na to, taktiku má v malíčku. Už jako asistent Libora Zábranského byl výrazným mužem, byť veřejně v pozadí. Tým jeho nároky po rozkolísaném začátku postupně absorboval, včetně bouřliváka Kristiána Pospíšila. Hráči pochopili, že když budou dělat všichni, co mají, dostanou odměnu. Gólovou, bodovou, finanční. Někdy remcají, ale přijde zápas a jedou v defenzivě podle šablony. V útočném pásmu mají volnost, můžou prodat svou individuální kvalitu. Na podzim hraje mistr podobně jako na jaře. Drží mód play off. Proto je opět úspěšný.