Nečas a spol. padli, série s Dallasem je srovnaná. Kanonádu s Edmontonem ovládli Kings

Winnipeg, nejlepší tým základní části NHL, ve druhém zápase prvního kola play off porazil St. Louis 2:1 a v sérii vede 2:0 na zápasy. Vstup do play off vyšel rovněž vítězi Východní konference z Washingtonu, který v úvodním duelu série dotáhl Alexandr Ovečkin k výhře nad Montrealem 3:2 v prodloužení.