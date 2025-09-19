České oštěpařky u dna. Ostuda, hlásila Železná. Bez finále MS i uplakaná „česká“ Japonka
České oštěpařky kvalifikaci na atletickém MS pokazily. Úřadující domácí šampionka Andrea Železná hodila jen 53,43 metru a byla bez šance na postup, vicemistryně Evropy do 23 let Petra Sičaková v výkonem 51,90 metru dokonce obsadila poslední 36. místo.. V sobotním finále nebude ani olympijská vítězka Haruka Kitagučová, která trénuje v Domažlicích pod vedením českého kouče Davida Sekeráka. Vypadla před domácím publikem v Tokiu už také v kvalifikaci.
Mistryně republiky Železná letos dvakrát překonala šedesátimetrovou hranici, ale na vrcholu sezony měla k podobnému výkonu daleko. Prvním pokusem zapsala výkon pod 54 metrů a další dva hody byly ještě kratší, takže je úmyslně přešlápla. Ve své kvalifikační skupině neporazila žádnou soupeřku.
„Tohle je hrozná ostuda. Je to taková facka, abych začala ještě víc makat a tohle už nikdy nezažila,“ řekla České televizi dvaatřicetiletá svěřenkyně světového rekordmana Jana Železného, který je i jejím manželem.
V kvalifikaci se trápila také tvář šampionátu v Tokiu Kitagučiová. Její výkon 60,38 metru ještě před skončením druhé kvalifikační skupiny figuruje na nepostupové 13. pozici. Svěřenkyně českého trenéra Davida Sekeráka letos nemá i kvůli problémům s loktem nijak oslnivou formu a kvalifikace MS to potvrdila. „Myslím, že tohle není postup do finále,“ odhadovala uplakaná Kitagučiová v mixzóně.
Mistr světa z let 2022 a 2023 Jakob Ingebrigsten znovu postoupil do finále závodu na 5000 metrů. Hvězdný norský běžec, který na MS kvůli zranění achilovky závodí poprvé v této venkovní sezoně, na rozdíl od patnáctistovky mezi vytrvalci v rozběhu uspěl a obsadil poslední postupovou osmou příčku za 13:42,15.
Zazářil naopak americký sprinter Noah Lyles, který získal čtvrtý světový titul v běhu na 200 metrů a vyrovnal Usaina Bolta. V Tokiu vyhrál časem 19,52 sekundy.