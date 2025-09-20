Hrůza supertalentu motorsportu (18): Rakovina mozku a plic!
Měl našlápnuto na kariéru v závodním světě. Brit William Macintyre (18) byl považován za vycházející hvězdu motosportu. Jenže stopku mu vystavila rakovina. Po diagnóze oznámil přerušení kariéry.
Získal titul vicemistra Formule 4 v roce 2023. Díky výkonům si řekl o postup do vyšší kategorie GB3. Zde závodí nadějní mladíci, kteří pomalu směřují k tomu, aby se z nich stali jezdci Formule 1. Loni Macintyre skončil pátý a pomohl svému týmu k celkovému druhému místu v seriálu. Letos sezónu rozjel naplno. Změnil tým, vyhrál a dvakrát stál na stupních vítězů. Teď byl ale nucený vyměnit závodní okruh za nemocniční lůžko.
„Ahoj všichni. Tohle je úplně jiný příspěvek než obvykle, ale raději to napíšu. V posledních několika měsících jsem se necítil úplně sám sebou a teď mi začíná dávat trochu větší smysl proč. Byla mi diagnostikována rakovina mozku i plic,“ napsal na svůj profil a šokoval fanoušky i kolegy z motosportu.
„Bohužel to znamená, že v dohledné budoucnosti nebudu závodit. Ale buďte si jisti, že jakmile budu moci, budu zpátky za volantem, kam patřím. Obrovské poděkování patří mé rodině a přátelům za jejich podporu a všem, kteří mě i nadále podporují v této nečekané zajížďce,“ dodal mladík, který se již podrobil operaci. Snad si v tomto životním závodě povede stejně jako ve své kariéře doposud. „Boj je v plném proudu,“ napsal odhodlaně v prohlášení jeho tým.