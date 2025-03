Krčmář vymění plenky a jde závodit. V Novém Městě bydlí mimo tým

Nepatří k závodníkům, kteří by se vyžívali ve vyšších teplotách a bořivém sněhu. Přesto se Michal Krčmář na další díl Světového poháru v Novém Městě na Moravě těší.

„Podmínky bych zatím neřešil. Organizátoři tady s tím budou směrem do závodu ještě dost pracovat. Už mají zkušenosti a vědí, jak to dát dohromady. Všeobecně mám radši chladnější teploty, takže jsem rád, že se sprint pojede v podvečerních hodinách, kdy se teploty začnou vracet k nule,“ přiznal čtyřiatřicetiletý biatlonista, který už ve Vysočina Areně zažil ledasco.

Do Nového Města na Moravě přijel po kratší pauze po mistrovství světa v Lenzerheide, ze kterého si přivezl stříbro ze smíšené štafety. Táta od rodiny logicky volno trávil s manželkou a dětmi.

„Trochu jsem se taky pral s rýmičkou, což pro chlapa není nic příjemného,“ usmál se Krčmář. „Byla to trochu komplikace, ale nebylo z toho nic velkého. Trochu jsme museli upravit tréninkový program, ale spíš jsem odpočíval.“

Teď už je připravený na závěrečnou porci závodů, které odstartují čtvrtečním sprintem na Vysočině. Do nich ho částečně povzbudily i výsledky z MS. „Musím říct, že mě mistrovství světa uklidnilo. Když vezmu všech šest závodů, tak ani jeden nebyl vyloženě špatný. Všechny byly kvalitní. Samozřejmě tam byly nějaké nedorazy ať už z mé strany, nebo jiných okolností. Ale jinak to hodnotím velice pozitivně,“ vrátil se zpět ke švýcarskému šampionátu.

Zkouška na příští rok

Díky tomu, jak se mu tam dařilo, je teď prý i víc uvolněný. K jeho pohodě přispívá ještě jedna věc. „Vzal jsem si sem rodinu, bydlíme bokem od týmu. Jakmile odjedu z areálu, tak jsem s rodinou a dětmi,“ vysvětlil Krčmář.

Manželka a děti (téměř tříletý syn a roční dcera) budou i na závodech. I když Krčmářovi je jasné, že děti si to ještě tolik neužijí. „Přeci jen pro ně jsem zatím pohybující se člověk na sněhu a nějaký extra rozum z toho nemají,“ pousmál se rodák z Vrchlabí.

Ačkoliv v Novém Městě na Moravě startuje ve své seniorské kariéře už po desáté, mimo tým bydlí poprvé.

„Chtěl jsem si tento model vyzkoušet. Příští rok je tu poslední svěťák před olympiádou a chtěl bych udělat to samé. Tedy že si sem vezmu rodinu, budu s nimi bydlet bokem a pak po svěťáku budu nějaké tři čtyři dny doma a pojedu okamžitě na přípravu. Tam mě zase čeká dlouhý časový úsek bez nich. Takže jsem si to chtěl vyzkoušet, jestli i s tím, že měním plenky, jsem adekvátně schopný se připravit na závody,“ řekl Krčmář.

Tím, že má u sebe rodinu, mění se pro něj trochu i režim mezi závody. Zatímco jindy by si ve dnech, kdy závody startují až v podvečer, ráno přispal, teď ho děti vzbudí mnohem dřív.

„Ale vyřeším to jednoduše, půjdu si po obědě s mladým lehnout a prospím se. Start je v půl sedmé, tak mi nevadí usnout na hodinu kolem jedné. Tím si ten den zkrátím a udělám to tak, abych byl co nejvíc fresh na večerní závod.“

Ten čtvrteční pro něj začne už relativně brzy, ve sprintu má startovní číslo 6, na trať tak vyrazí v 18.43.