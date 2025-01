Biatlon se za rok v Česku pojede v lednu. Hamza: Mimořádná spokojenost

Nor Tarjei Bö přijíždí jako první do cíle závodu s hromadným startem v Annecy • profimedia.cz

Letos můžete do Nového Města na Moravě, už tradičního dějiště závodů Světového poháru v biatlonu, vyrazit na začátku března. V příštím, tedy olympijském roce, to bude ale jinak. Do areálu na Vysočině zavítá světová špička už v lednu. „Lednové termíny jsou pro diváky určitě nejatraktivnější,“ pochvaluje si šéf Českého biatlonového svazu Jiří Hamza. Co říká na aktuální sezonu?

Loni hostila Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě mistrovství světa v únoru. Letos, stejně jako v řadě let předtím, se tady pojede na začátku března Světový pohár (6.-9. března). Příští rok se ale zavedené pořádky trochu změní.

Mezinárodní biatlonová unie (IBU) zveřejnila kalendář závodů pro příští sezonu, která začne tradičně na severu, tentokrát ve švédském Östersundu (29. listopadu 2025). Následovat budou tradiční zastávky: Hochfilzen, Annecy-Le Grand Bornanad, v lednu 2026 pak Oberhof, Ruhpolding.

Obvyklým místem na konci ledna bývá italská Anterselva, jenže tam se budou v únoru odehrávat biatlonová klání na olympijských hrách. A tak prázdný termín 22.-25. ledna přiřkla IBU tentokrát Česku.

„Určitě jsme mimořádně spokojení, je to super. Nejsme v pozici, že si chceme a můžeme vybírat, takže to beru, jak to je. Ale lednové termíny jsou určitě pro diváky nejatraktivnější. A taky jsou méně rizikové. Nejméně rizikové jsou únorové, ale tam je mistrovství světa, případně olympijské hry. Takže leden je exkluzivní termín,“ těší předsedu Českého biatlonu Jiřího Hamzu.

V dnešní době, kdy jsou klimatické podmínky nevyzpytatelné, je leden ideálním termínem i proto, že se v něm předpokládají chladnější dny. Výhodou je ale i to, že během prosince a první poloviny ledna mohou teoreticky jet sněžná děla naplno a nachystat dostatek sněhu.

„Jak už jsem říkal, nechceme si vybírat, jsme rádi, že jsme v termínové listině trvale zařazeni. A samozřejmě už teď, pokud nám to zima dovolí, se budeme připravovat na to, co bude příští rok v lednu. Budeme se snažit nasněžit do zásobníků co nejvíc, aby byly závody co nejlepší,“ říká Hamza. „Pro nás to, že tam jsme, je důležitější, než kdy tam jsme,“ dodává.

Klimatické změny musí podle něj brát v potaz už všechna střediska, která usilují o biatlonové závody. „Všichni budou muset mít zásobníky sněhu, protože nikdo bez nich nebude schopný garantovat, že zajistí podmínky pro závody. Nikdo neví, co počasí udělá.“

Co se ale ví, že se změnou termínu závodů v roce 2026 v Novém Městě na Moravě dojde i ke změně disciplín. Zatímco letos se pojede sprint, stíhací závod a štafety, v příštím roce to budou zkrácený vytrvalostní závod, smíšené štafety a závod s hromadným startem.

Nyní ale všichni biatlonisté žijí přítomností, kde čeští fanoušci, stejně jako funkcionáři prožívají smíšené pocity. Poté, co v úvodu sezony v Kontiolahti vyhrála Markéta Davidová sprint a i v dalších závodech předváděla skvělé výsledky, přišlo nepříjemné zranění zad. Kvůli němu musela vynechat prosincový díl v Annecy a lékaři předpovídali, že pokud vše půjde dobře, mohla by znovu do závodů naskočit v Ruhpoldingu. Tedy vynechávala by i Oberhof, kde se jede příští týden od čtvrtku do neděle.

„Kdyby nenastalo to, že Markéta vypadla, tak bychom mohli být s úvodem sezony spokojení. Protože i kluci půjdou nahoru, a už trochu jdou. Markéta měla našlápnuté jet do pětky v celkovém pořadí, teď jí závody bohužel budou chybět, ale tak to je. Uvidíme, budeme hodnotit po dalším období. Ale určitě Jonáš Mareček udělal kus práce, Víťa Hornig. Michal Krčmář byl nervózní, vypadl Tomáš Mikyska. Terku Voborníkovou přibrzdila antibiotika, takže musíme opatrně, ať je nezhuntujeme. Ale jsem optimista, myslím, že to, co jsme nastolili směrem k OH, jsou správné kroky, že se na to musíme dívat z perspektivy olympiády,“ hodnotí Hamza.