Návrat Davidové po zranění v Novém Městě: Lidé hnali, tělo limitovalo

Atmosféru si lepší ani přát nemohla. Při návratu Markéty Davidové do Světového poháru po téměř třech měsících, tribuny ve Vysočina Areně mohutně burácely. Fanoušci ji hnali i na trati. Jenže tělo jí dalo signál, že bude potřebovat ještě asi víc času. Na střelnici byl výkon solidní, z deseti ran minula dvakrát. Na trati to ale raději nepřeháněla. „Závod ani tolik nebolel, ale před ním a teď je to jiné,“ přiznala Davidová.

Když se na velkoplošné obrazovce na stadionu objevil záběr na Markétu Davidovou ještě v místnosti pro kontrolu zbraní, diváci ve Vysočina Areně spustili ohromný rachot. Česká hvězda se vrátila k závodům na nejvyšší úrovni a čeští fanoušci ji náležitě přivítali zpět.

Bedlivě ji pak sledovali, jak se před jejich zraky rozjíždí a nedočkavě vyhlíželi na hodinách čas 18.38. V tu chvíli vyrazila rodačka z Jablonce nad Nisou poprvé od 14. prosince na trať závodu v rámci Světového poháru.

Jenže sama nevěděla, co od toho může čekat. Kam až ji tělo, které dostalo pořádně zabrat, pustí? Už při rozehřívání poznala, že značka ideál to ještě rozhodně nebude. Záda, která ji poslední měsíce trápila, se stále ozývala. „Při závodě jsem se cítila na ty poměry relativně dobře, ale to okolo je dost náročné,“ pronesla poté, kdy měla tuto zkoušku za sebou.

Na trať se ale pustila s velkým entusiasmem. „Určitě se těšila, chtěla si vyzkoušet, jak funguje léčba. Chtěla závodit, šlo to na ní vidět,“ prozradil trenér českých žen Lukáš Dostál.

Také diváci, kteří mohutně povzbuzovali ale i ostatní české biatlonistky, ji dali svou podporu najevo už ve startovní bráně. Když pak přijížděla Davidová na střelnici, opět bylo na stadionu poznat, že tam právě dorazila česká závodnice.

Při první střelecké položce vleže jednou chybovala, ale osud k ní byl spravedlivý. Jedna těsná rána totiž ještě dopadla v její prospěch, druhá pak ne. Vestoje znovu jednou netrefila, tentokrát při posledním terči.

„V tréninku to bylo střelecky naprosto bez problémů. Teď samozřejmě závodní zatížení, byl to pro ni velký start před domácím publikem, určitě byla nervóznější než běžně. Ale nechybělo moc,“ hodnotil Dostál střelbu Davidové krátce po jejím průjezdu cílem.

„Celý závod jsem bojovala. Ta poslední rána mě mrzí,“ litovala sama Davidová. Současně ale byla ráda, že má tuto zkoušku za sebou. „Bylo to fakt náročné.“

Také jí to zase víc napovědělo, jak na tom tedy je. „Zjistila jsem, že mě to ještě limituje víc, než jsem myslela. Nedá se ale úplně popsat v čem. Je to každý den jiné a těžko to odhadovat,“ posteskla si osmadvacetiletá sportovkyně.

Také připustila, že ačkoliv v závodu výraznou bolest necítila, mimo něj je to jiné. „Před závodem a i teď to bolí celkem dost.“ I proto už se těšila na regeneraci. „Pak uvidíme, co bude dál,“ řekla směrem k dalším případným startům. Ve sprintu skončila na 52. příčce, což sice není bodovaná pozice, ale místo v dnešním stíhacím závodu by jí zaručovala. Bude však záležet, s jakými pocity se v sobotu ráno probudila. Kvůli fanouškům by ráda na trať vyrazila.

„Jsou skvělí, je to tu naprosto úžasné. Jsem moc vděčná, že jsem tu mohla závodit,“ vzkázala. Zásadní ale bude, jaký signál vyšle tělo. A to se dá odhadovat jen velmi těžko.

Podporu má v každém případě obrovskou ze všech možných stran. Třeba i od Gabriely Soukalové, která před svou nástupkyní smekla. „Moc jí za to děkuju. Sama dobře ví, jak náročné to je,“ reagovala Davidová.

Také její současné kolegyně z týmu jí maximálně drží pěsti a za včerejší start ji obdivují.

„Klobouk dolů, protože postavit se tady před domácími fanoušky je moc hezké, ale zároveň bych byla tak strašně nervózní. Byl to takový křest ohněm. Teď jsem se s ní chvilinku bavila a doufám, že bude v pořádku. Jak sama říkala, brala to jako ukázku, jak postupuje rehabilitace. Přeju jí to nejlepší a doufám, že to pro ni po tomto závodě dobře dopadne,“ řekla Tereza Voborníková.

Ta byla ve sprintu nejlepší českou biatlonistkou. Po bezchybné střelbě jí patřilo 17. místo.

„My si hlavně přejeme, aby byla zdravá. Biatlon v tom jde totálně stranou. Důležité je, jestli její tělo už je v pohodě a je na správné cestě, až potom myslíme na to, jestli se bude účastnit i týmových závodů,“ dodala Jessica Jislová, 26. žena včerejšího sprintu.

Výsledky SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Tandrevoldová (Nor.) 19:13,5 (0 tr. okruhů), 2. Braisazová-Bouchetová -15,1 (1), 3. Simonová -20,9 (0), 4. Jeanmonnotová (všechny Fr.) -27,1 (1), 5. Hauserová (Rak.) -37,0 (0), 6. Knottenová (Nor.) -37,3 (0), ...17. Voborníková -1:02,6 (0), 26. Jislová -1:20,9 (1), 34. Charvátová -1:32,6 (2), 52. Davidová -2:02,4 (2), 90. Vinklárková (všechny ČR) -3:14,8 (2).

Průběžné pořadí (po 15 z 21 závodů): 1. Preussová (Něm.) 905, 2. Jeanmonnotová 842, 3. Simonová 595, 4. E. Öbergová (Švéd.) 571, 5. Richardová 556, 6. Michelonová (obě Fr.) 523, ...23. Davidová 223, 27. Voborníková 203, 41. Jislová 127, 52. Charvátová 69, 80. Otcovská (ČR) 9.