Fotbalový pár Šlajsová & Sejk přivítal na svět dcerku: Vzkaz o nesnadné cestě
Div, že se nenarodila s mičudou u nohy! Fotbaloví snoubenci Gabriela Šlajsová (25) a Václav Sejk (23) se pochlubili dcerou Claudií.
Malá láska spatřila světlo světa v pátek 18. září ve 14:02 v Nizozemsku, kde táta Sejk hostuje ze Sparty v Heerenveenu.
Máma Šlajsová, která kopala za Slavii i za národní tým, napsala o dívce dvou »S«: „Naše cesta k tobě nebyla od začátku snadná, ale to nejdůležitější je, že už jsi tady s námi – zdravá a milovaná. Jsi pro nás všechno!“
