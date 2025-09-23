Fotbalový pár Šlajsová & Sejk přivítal na svět dcerku: Vzkaz o nesnadné cestě

Autor: mib
Dívka dvou »S«
Sparťan Sejk tvoří pár se slávistkou Šlajsovou.
Václav Sejk a Gabriela Šlajsová se zasnoubili.
Slávistka Gábina a sparťan Václav spolu vydrželi.
Claudia vážila 3,3 kg.
Václav Sejk odchází ze Sparty na další hostování, tentokrát bude hrát nizozemskou Eredivisie za Heerenveen
Kapitán Lvíčat Václav Sejk
Kapitán Sejk a trenér U21 Suchopárek
Václav Sejk slaví gól do sítě Litvy
Václav Sejk v zápase U21 proti Litvě
Václav Sejk se raduje z vítězné branky proti Litvě
Václav Sejk v zápase s Karvinou
Zkraje druhého poločasu srovnal po závaru v šestnáctce Václav Sejk
Václav Sejk emotivně slavil vyrovnávací trefu pohárového duelu na hřišti Bohemians
Václav Sejk se spoluhráči slaví vyrovnávací branku před kotlem sparťanských fanoušků
Václav Sejk dostal od své lásky Gabriely sladkou odměnu.

Div, že se nenarodila s mičudou u nohy! Fotbaloví snoubenci Gabriela Šlajsová (25) a Václav Sejk (23) se pochlubili dcerou Claudií.

Malá láska spatřila světlo světa v pátek 18. září ve 14:02 v Nizozemsku, kde táta Sejk hostuje ze Sparty v Heerenveenu.

Máma Šlajsová, která kopala za Slavii i za národní tým, napsala o dívce dvou »S«: „Naše cesta k tobě nebyla od začátku snadná, ale to nejdůležitější je, že už jsi tady s námi – zdravá a milovaná. Jsi pro nás všechno!“

Sparťan Sejk tvoří pár se slávistkou Šlajsovou.
