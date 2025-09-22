Analýza Sportu: Už třetí protest Plzně proti rozhodčím. Cílem je šéf Kovařík
ANALÝZA SPORTU | Viktoria Plzeň si potřetí v této sezoně oficiálně stěžuje na výkon rozhodčího. Nelíbilo se jí posouzení čtyř situací ve šlágru na Spartě (prohra 1:2). Ačkoli v jednom dílčím případě má klub pravdu, nedává jeho protest smysl. Nebo je to jinak – smysl dává, ale z docela jiného důvodu.
Plzeň v neděli ve svém protestu popsala čtyři situace, jejím slovníkem „zjevné“, v nichž ji měli rozhodčí Marek Radina a videorozhodčí Tomáš Kocourek poškodit. Projdeme si je jednu po druhé, připojíme komentář komise rozhodčích, pokud je k mání, a také pohled deníku Sport a webu iSport.
První situace přichází v čase 36:14, kdy Angelo Preciado padá v pokutovém území soupeře. Zcela jednoznačně se nejednalo o faul, sparťan byl daleko od nejbližšího hráče Viktorie. Ta proto tvrdí, že obránce měl vidět žlutou za „úmyslné uvedení rozhodčího v omyl s cílem získat neoprávněnou výhodu“.
Jistý základ tato stížnost má, ovšem tady nešlo o jasný úmysl oklamat rozhodčího. To se děje ve chvíli, kdy je hráč v nějakém souboji a sudí může být uveden v omyl. Koneckonců později se ukáže, že tato čtvrtina stížnosti je jenom součástí linky, která končí u klíčového okamžiku zápasu, tedy u penalty a vyloučení. Deník Sport a web iSport tedy říkají: bez žluté.
Názor komise rozhodčích na tuto situaci není známý, protože se nedostala mezi čtyři, které média dle předsezonní dohody k posouzení předkládají.
Druhý okamžik, kde si Viktoria stěžuje, se znovu týká Preciada. V čase 41:09 zasáhl podrážkou natažené nohy do oblasti kotníku Karla Spáčila a viděl žlutou kartu. „Faulující hráč vůbec netrefil míč a jeho zákrok byl veden s vysokou intenzitou a použitím nadměrné síly. Dle našeho názoru jednoznačný příklad surové hry, který měl být potrestán červenou kartou,“ píše Plzeň a za chybu považuje také to, že VAR Tomáš Kocourek do situace nevstoupil.
Komise rozhodčích nesouhlasí. „Rozhodčí správně udělil žlutou kartu Preciadovi za bezohledné kopnutí soupeře v souboji o míč,“ uvádí v komuniké. To je v tomto ohledu bohužel strohé, okamžik by si zasloužil podrobnější argumentaci. Tu dodá deník Sport a web iSport. Podle něj je napomenutí správným rozhodnutím, protože úder nebyl veden na stojnou nohu, navíc intenzita nebyla vysoká, jak píše Plzeň. A intervence, ta už vůbec nepřichází v úvahu.
Preciado už neměl hrát
Zatřetí se Viktorii nelíbilo, že v čase 48:09 John Mercado vyvázl bez trestu pod udeření do obličeje Jana Palusky, jemuž po faulu tekla krev z nosu. Stěžovatelé mají tentokrát pravdu v tom, že postih byl na místě. K písknutí patřila žlutá karta. Nikoli však červená, k níž se kloní Plzeň. „Zde mělo, dle našeho názoru, dojít k udělení červené, případně minimálně žluté karty,“ píše klub.
Komise uznává omyl sudího, také ona však jednoznačně mluví pouze o žluté. „Rozhodčí chybně neudělil žlutou kartu za bezohledné udeření rukou soupeře do obličeje.“ Ale opět – důkladnější rozbor odborného orgánu by byl na místě.
Poslední a ta nejdůležitější situace, protože určila výsledek utkání. V čase 73:11 fauloval Matěj Vydra nabíhajícího Preciada. To Plzeň nevyvrací. „Náš hráč byl v souboji pozdě a jednoznačně fauloval, a proto bylo nařízení pokutového kopu zcela v pořádku,“ uvádí. Co se jí však nelíbí, je následné vyloučení po nápovědě VAR. „Nejednalo se o surovou hru za použití nepřiměřené síly a ani o zmaření zjevné brankové příležitosti. Matěji Vydrovi tedy neměla být udělena červená karta. Následnou intervenci VAR a udělení červené považujeme za pochybení hlavního rozhodčího i týmu VAR.“
Plzeň zde navíc dokončuje dříve zmíněnou Preciadovu linku. „Faulovaný hráč Preciado už dle našeho názoru v tu dobu dávno neměl být na hrací ploše a měl být vyloučený již v průběhu prvního poločasu. Tato skutečnost ovlivnila vývoj celého duelu,“ zní ze západu.
To je ovšem silně vachrlatá argumentace. Dávala by smysl, kdyby hráč už jednu žlutou měl a teprve poté druhé chybně unikl. Tentokrát to ovšem bylo jinak. Především „neudělená“ karta byla v pořadí tou první. A pak, hráč pod žlutou se následně na hřišti vždy chová jinak, takže nelze předpokládat, že by do souboje se Spáčilem – i když je to v jistých aspektech nevyzpytatelný Preciado – takto šel.
Pro komisi bylo celé posouzení klíčového momentu v pořádku. „Rozhodčí správně nařídil pokutový kop a na základě intervence VAR správně udělil červenou kartu hostujícímu hráči, který v souboji o míč podrazil zezadu soupeře. Z dostupných záběrů je vidět, že došlo k ohrožení zdraví soupeře.“
Co na to Sport? Aktivita od videa byla minimálně zpočátku překvapivá. Zákrok nevypadal červeně, a například televizní komentátoři – když Radina mířil k monitoru – přemýšleli, zda nebude penalta odvolána.
Šádek si přeje změnu
Ovšem pod lupou bylo vidět, jak se Preciadovi poměrně ošklivě ohnul kotník, což je podle nastavených pravidel této komise kritérium pro udělení červené karty. Deník Sport a web iSport říkají, že by se bez intervence asi obešel…
Ještě jeden dovětek. Řeší se, že zde byl uplatněn dvojí trest (penalta a vyloučení), což je přípustné pouze ve chvíli, kdy faulující zmaří zjevnou brankovou příležitost v pokutovém území bez úmyslu zahrát míč. Je to nepodstatná úvaha. Červená zde dorazila kvůli surové hře, tedy kvůli zákroku, za který by došlo k vyloučení kdekoli na hřišti. Příklad úmyslně dovedený do krajnosti: pokud by hráč ve vápně udeřil soupeře úmyslně pěstí ve stylu boxera, nikdo by se penaltě ani vyloučení nedivil. Zde to je v principu to samé.
Bez ohledu na to ve výsledku platí, že stížnost Plzně byla plně relevantní pouze v případě neudělené žluté karty za Mercadův loket.
Je docela možné, že i v Plzni to vědí. Jejich protesty, za devět kol už třetí, mohou mít a podle Sportu i mají jiný význam. Jedním motivem, tím méně podstatným, může být i nespokojenost s postavením klubu v tabulce. Klub je sice čtvrtý, ovšem už nyní ztrácí sedm bodů na Spartu a šest na Slavii a Jablonec. Docela dost ve chvíli, kdy se jich rozdávalo celkem sedmadvacet. Časově se tento propad navíc potkává s obdobím, kdy se údajně dokončuje prodej klub zbrojaři Michalu Strnadovi.
Významnějším motivem je nevyřčený, ovšem setrvalý boj klubového šéfa Adolfa Šádka s komisí rozhodčích vedenou Liborem Kovaříkem. Ví se, že Šádek by přivítal změnu ve vedení sudích. Tuto agendu – zatím ne nutně Kovaříkovo odvolání – už byl údajně připravený přednést na zářijovém zasedání výkonného výboru fotbalové asociace, nakonec z toho sešlo.
Četnými stížnostmi na práci rozhodčích však vytváří tlak a podhoubí pro to, aby následná výměna mohla proběhnout snadněji. Nebývalý počet protestů – navzdory tomu, že výkony sudích nevybočují ze standardu posledních let – tomu nasvědčují.
