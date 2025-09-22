Předplatné

Nigerijský teenager Auta symbolem úsporných Teplic. Co jednání s Pekhartem?

Video placeholder
SESTŘIH: Olomouc - Teplice 0:0. Sigma trefovala břevna, na druhé straně pálil Kozák
Teplický kouč Zdenko Frťala na hřišti Olomouce
Olomoucký útočník Daniel Vašulín uhání za míčem proti Teplicím
Simion Michez z Olomouce se snaží dostat s míčem přes bránícího Roberta Jukla z Teplic
Gólman Teplic Matouš Trmal se chystá chytit balon
Teplický brankář Matouš Trmal se zvedá ze hřiště
Olomoucký trenér Tomáš Janotka během utkání s Teplicemi
11
Fotogalerie
Michal Kvasnica, Jonáš Bartoš
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Mnozí na to už možná podle chování na trhu zapomněli, ale i Teplice mají v podobě Milana Kratiny nového – a bohatého – majitele. Jen holt jinak nastaveného než Sigma, která v sobotním vzájemném zápase vytasila sedm letních posil. „Nezávidím jim,“ usmál se zkušený kouč Severočechů Zdenko Frťala po bezbrankové remíze, kde rozdíl v kádrech paradoxně nebyl znát. To však neznamená, že Teplice nechtějí tým zkvalitnit. Podle informací iSportu naposledy jednaly s Tomášem Pekhartem.

Dohromady jedenáct ligových branek z minulé sezony ztratily Teplice odchody Abdallaha Gninga (do Karviné) a Jásira Núra (do Olomouce). A byť na Stínadla dorazily útočné náhrady (Matěj Pulkrab, Matyáš Kozák, Matěj Náprstek, Benjamin Nyarko), obecně se čekal asi větší lov. Zvlášť z toho důvodu, že Severočeši patří ke klubům, které koupili movití miliardáři. Nicméně Milan Kratina se zatím nevydal cestou jako například Sigma, Pardubice nebo Liberec.

„Každý klub má nějakou filosofii a přístup k ekonomice, která se mu nabízí. A pro český fotbal je to jen dobře. Probírali jsme to před sezonou, pro nás je důležité, že do toho vstoupil silný majitel,“ uvedl trenér Zdenko Frťala. „Naši mladí hráči mají čest a možnost trénovat se zkušenými, jako je Trubač, Mareček nebo Krejčí. Nechci říct, že jsme po remíze v Olomouci na vlně, ale každý takový výkon a zápase by měl hráčům otevřít oči. Je to o spoustě práce, abychom byli všichni spokojení a posouvali celý klub. Nemáme velké oči, chceme být pro každého soupeře nepříjemní.“

Anketa
Kdo skončí v Chance Lize poslední a přímo sestoupí?
Pardubice
Teplice
Slovácko
někdo jiný
Celkově 77 hlasů

Zda by si pětapadesátiletý diplomat nepředstavoval v čím dál větší ligové konkurenci mohutnější posílení, či zda je se současným nastavením fakt upřímně v pohodě, ví jen on sám. Podle informací iSportu dal každopádně Frťala se svým realizačním týmem v létě managementu velmi široký seznam hráčů, kterými chtěl mužstvo zkvalitnit. Vyhlédnutá jména jako Sebastian

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů