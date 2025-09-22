Předplatné

Mrtvý čas: kolik se odehrálo ve víkendovém kole ligy? Nejméně byla ve hře Slavia

Jiří Fejgl
Chance Liga
Trend opět potvrzen - a to ve dvou nejvýraznějších střetnutích ligového kola. Fotbalu časově ubývá, což se ukázalo také ve střetech Sparty s Plzní, který Letenští ovládli po výsledku 2:1, a Liberce se Slavií, jež dospěl k remíze 1:1. Tyto rezultáty vrátily mužstvo kouče Briana Priskeho na první plac v tabulce.

Za čtrnáct dnů dorazí na Letnou mocná Slavia, chystá se první derby v sezoně. Dozajista se objeví vzpomínka na září 2023, kdy se souboj ultrarivalů proměnil v zápas prostojů. Nehrálo se přes 68 minut.

Ale pozor, půl roku předtím se utkání Sparty s Plzní dostalo ještě na masivnější a nepěknější číslo. Míč nebyl ve hře téměř 73 minut, což dělalo přes 65 procent celé doby.

Jak si v tomto srovnání vedl sobotní souboj sparťanů s Viktoriány? Mnohem lépe, i když - přiznejme - žádná sláva to nebyla.

„Bylo to hodně vyhecované soubojové utkání. Četl jsem i ohlasy, že šlo o vynikající utkání, ale nechtěl bych to přecenit. Byl to dobrý zápas, ale podle mě ne utkání, ze kterého by fanoušci museli být nutně nadšení. Pokud tedy nejde o fandy Sparty,“ řekl expert deníku Sport Stanislav Levý.

Statistiky jeho slova podporují. Ze 103 minut se na trávníku „nic“ nedělo 56,5 % času, což značí 58 minut a 11 sekund. Je to nezpochybnitelný trend, česká liga si v tomto směru v aktuálním ročníku pohoršila. Zatímco v minulé sezoně byl podíl čistého času 53 procent, nyní propadl pod polovinu, čehož je důkazem také poslední kolo.

V něm se ani jednou nehrálo přes 50 % doby, nejblíže k tomu byla střetnutí v Mladé Boleslavi, kam dorazil Baník (49,5 % odkopáno), a ve Zlíně, kde se představil Hradec Králové (48,7 %). 

V Liberci se hrálo nejméně

Naopak nejhůře na tom byla - doslova - bitva na severu. Slavia v Liberci utrhla remízu brankou pár minut před koncem, trefil se Vasil Kušej. Šlo o perfektní podívanou, jinak se však (ne)hrálo jinak. Míč nebyl zapojen v 63,9 % z celkových 101 minut.

„Některé individuální výkony nebyly dostatečné na to, jak těžký zápas to byl. Bylo to moc o soubojích, minisoubojích a o nakopávaných míčích, než o samotné hře. Až když hráči byli unavení, otevřelo se tam více prostoru. Celkově to byl ale špatný a mdlý výkon. Domácí byli hladovější,“ hodnotil trenér červenobílých Jindřich Trpišovský.

Druhou nejnižší porci fotbalu dodal duel Olomouce s Teplicemi, v němž se kopalo pouze 37,2 doby. Ani není divu, že po závěru brala obě mužstva bod za bezgólovou remízu. „Ze hřiště jsem měl pocit, že se hrálo snad jen pět minut. A v nastavení vůbec. Potřebovali jsme zvýšit tempo, což se nám nepodařilo. Když se přece jen hrálo, tak ve vzduchu a to bylo špatně,“ láteřil zadák Jiří Sláma.

Jak budou vypadat další šlágry? Derby či výjezd Sparty na Baník…

9. kolo – hrací časy

Zápas

Celkový čas

Mrtvý čas

Sparta – Plzeň (2:1)

103

58:11 (56,5 %)

Liberec – Slavia (1:1)

101

64:31 (63,9 %)

Zlín – Hradec (1:2)

95

48:42 (51,3 %)

Karviná – Jablonec (1:2)

100

53:11 (53,2 %)

Pardubice – Slovácko (1:1)

96

49:55 (52 %)

Dukla – Bohemians (0:2)

95

53:33 (56,4 %)

Olomouc – Teplice (0:0)

101

63:28 (62,8 %)

Mladá Boleslav – Baník (1:1)

98

49:32 (50,5 %)

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Slavia963019:721
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla91447:127
13Ostrava81346:96
14Slovácko91355:116
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
