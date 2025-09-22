Mrtvý čas: kolik se odehrálo ve víkendovém kole ligy? Nejméně byla ve hře Slavia
Trend opět potvrzen - a to ve dvou nejvýraznějších střetnutích ligového kola. Fotbalu časově ubývá, což se ukázalo také ve střetech Sparty s Plzní, který Letenští ovládli po výsledku 2:1, a Liberce se Slavií, jež dospěl k remíze 1:1. Tyto rezultáty vrátily mužstvo kouče Briana Priskeho na první plac v tabulce.
Za čtrnáct dnů dorazí na Letnou mocná Slavia, chystá se první derby v sezoně. Dozajista se objeví vzpomínka na září 2023, kdy se souboj ultrarivalů proměnil v zápas prostojů. Nehrálo se přes 68 minut.
Ale pozor, půl roku předtím se utkání Sparty s Plzní dostalo ještě na masivnější a nepěknější číslo. Míč nebyl ve hře téměř 73 minut, což dělalo přes 65 procent celé doby.
Jak si v tomto srovnání vedl sobotní souboj sparťanů s Viktoriány? Mnohem lépe, i když - přiznejme - žádná sláva to nebyla.
„Bylo to hodně vyhecované soubojové utkání. Četl jsem i ohlasy, že šlo o vynikající utkání, ale nechtěl bych to přecenit. Byl to dobrý zápas, ale podle mě ne utkání, ze kterého by fanoušci museli být nutně nadšení. Pokud tedy nejde o fandy Sparty,“ řekl expert deníku Sport Stanislav Levý.
Statistiky jeho slova podporují. Ze 103 minut se na trávníku „nic“ nedělo 56,5 % času, což značí 58 minut a 11 sekund. Je to nezpochybnitelný trend, česká liga si v tomto směru v aktuálním ročníku pohoršila. Zatímco v minulé sezoně byl podíl čistého času 53 procent, nyní propadl pod polovinu, čehož je důkazem také poslední kolo.
V něm se ani jednou nehrálo přes 50 % doby, nejblíže k tomu byla střetnutí v Mladé Boleslavi, kam dorazil Baník (49,5 % odkopáno), a ve Zlíně, kde se představil Hradec Králové (48,7 %).
V Liberci se hrálo nejméně
Naopak nejhůře na tom byla - doslova - bitva na severu. Slavia v Liberci utrhla remízu brankou pár minut před koncem, trefil se Vasil Kušej. Šlo o perfektní podívanou, jinak se však (ne)hrálo jinak. Míč nebyl zapojen v 63,9 % z celkových 101 minut.
„Některé individuální výkony nebyly dostatečné na to, jak těžký zápas to byl. Bylo to moc o soubojích, minisoubojích a o nakopávaných míčích, než o samotné hře. Až když hráči byli unavení, otevřelo se tam více prostoru. Celkově to byl ale špatný a mdlý výkon. Domácí byli hladovější,“ hodnotil trenér červenobílých Jindřich Trpišovský.
Druhou nejnižší porci fotbalu dodal duel Olomouce s Teplicemi, v němž se kopalo pouze 37,2 doby. Ani není divu, že po závěru brala obě mužstva bod za bezgólovou remízu. „Ze hřiště jsem měl pocit, že se hrálo snad jen pět minut. A v nastavení vůbec. Potřebovali jsme zvýšit tempo, což se nám nepodařilo. Když se přece jen hrálo, tak ve vzduchu a to bylo špatně,“ láteřil zadák Jiří Sláma.
Jak budou vypadat další šlágry? Derby či výjezd Sparty na Baník…
9. kolo – hrací časy
Zápas
Celkový čas
Mrtvý čas
Sparta – Plzeň (2:1)
103
58:11 (56,5 %)
Liberec – Slavia (1:1)
101
64:31 (63,9 %)
Zlín – Hradec (1:2)
95
48:42 (51,3 %)
Karviná – Jablonec (1:2)
100
53:11 (53,2 %)
Pardubice – Slovácko (1:1)
96
49:55 (52 %)
Dukla – Bohemians (0:2)
95
53:33 (56,4 %)
Olomouc – Teplice (0:0)
101
63:28 (62,8 %)
Mladá Boleslav – Baník (1:1)
98
49:32 (50,5 %)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|13
Ostrava
|8
|1
|3
|4
|6:9
|6
|14
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu