Nedvěd dostal podmínku v Itálii. Trunda: Na funkci ve svazu to nemá žádný vliv
Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd byl v Itálii odsouzen po dohodě o trestu k podmínce na rok a dva měsíce v případu falšování účetnictví v Juventusu, jehož byl viceprezidentem. Nedvěd pro ČTK uvedl, že věří, že kauza je tím jednou provždy uzavřena. FAČR sdělil, že rozhodnutí soudu nemá žádný vliv na jeho svazovou funkci.
Římská soudkyně Anna Maria Gavoniová dnes v ostře sledovaném případu nejúspěšnějšího italského klubu přijala dohodu o trestu s vrcholnými funkcionáři Juventusu. Nejdelší trest rok a osm měsíců vězení dostal bývalý předseda Andrea Agnelli. Všechny tresty jsou podmíněné, podle italského práva dohoda o trestu nevyžaduje přiznání viny. Klub také dostal pokutu 156.000 eur (3,8 milionu korun).
Případ se týká obvinění, že Juventus falšoval své finanční výkazy především v souvislosti s hráčskými přestupy a platy fotbalistů během koronavirové pandemie.
„V rámci vyšetřování kauzy Prisma se již dříve trestně-právně prokázalo, že jsem se ničeho protizákonného nedopustil, a nejvyšší sportovní soud Italské fotbalové federace dokonce zrušil i původně udělený osmiměsíční zákaz činnosti. Aktuální dohoda, kterou podal klub, je legitimním právním nástrojem, který je využíván v procesech tohoto typu, aby se urychlil postup a předešlo nekonečným soudním tahanicím,“ uvedl v prohlášení pro ČTK Nedvěd.
„Z toho důvodu jsem vyhověl vedení klubu svého srdce i bývalým kolegům – a byť jako nevinný jsem souhlasil s přijetím kolektivní odpovědnosti. Věřím, že kauza je tímto jednou provždy uzavřena a moji současnou roli rozhodnutí nijak neohrozí,“ dodal jeden z nejlepších českých fotbalistů historie.
Žádný vliv na pozici ve FAČR
Vedení fotbalové asociace podle jejího předsedy Davida Trundy podmínečné odsouzení nezneklidnilo. „O vývoji situace okolo Pavla Nedvěda jsem informován. Rozhodnutí italského soudu bereme na vědomí. Toto rozhodnutí však nemá žádný vliv na jeho současnou pozici generálního manažera reprezentací,“ uvedl předseda FAČR ve stručném prohlášení pro média.
Kauzou se původně od roku 2023 zabýval soud v domovském městě klubu Turíně, ale na žádost právních zástupců „Staré dámy“ se projednávání přesunulo do Říma.
Letos v červnu požádali Agnelli, Nedvěd a ostatní obvinění o vyřešení případu prostřednictvím dohody o trestu poté, co je žalobci chtěli dostat před soud za manipulaci s akciemi, maření dohledu a falešné účetnictví. Bývalí funkcionáři klubu vinu popřeli.
V jiném případu nesrovnalostí v účetnictví přišel Juventus v sezoně 2022/23 o 10 bodů v tabulce fotbalové ligy a UEFA ho vyřadila z příštího ročníku Konferenční ligy. Nedvěd v této kauze dostal společně s dalšími klubovými funkcionáři osmiměsíční zákaz působení ve fotbale, který však tribunál Italského olympijského výboru zrušil.
Bývalý kapitán české reprezentace a držitel Zlatého míče za rok 2003 Nedvěd strávil v Juventusu jako hráč a funkcionář přes 21 let. Spolu s dalšími členy správní rady rezignoval koncem roku 2022 právě kvůli podezření z falšování účetnictví. Letos v červnu se někdejší vynikající záložník stal generálním manažerem fotbalových reprezentací.