Peter Sagan o svatbě své taneční partnerky Elišky: Proč nepřišel?
Slovenský cyklistický fenomén je i po konci aktivní kariéry na roztrhání. O Sagana je zájem všude. Jenže své taneční partnerce dal košem. A to přímo na její svatbu.
Na jaře svými tanečními pohyby uchvacovali všechny diváky po celém Slovensku. Jejich výkony z nich rychle udělaly favority v televizní soutěži Let's Dance. Obdobně jako v české verzi se pár skládá z celebrity a profesionálního tanečníka. Bývalý cyklista Peter Sagan (35) tak utvořil pár s Eliškou Lenčešovou (25). Nakonec dotančili až do semifinále soutěže.
Peter s Eliškou si spolu stihli zatančit jive, waltz, cha cha, slowfox, sambu, quickstep, contemporary a Terchovou. »Tourminátor« se ukázal jako vynikající taneční partner. Navzájem na sebe pěli ódy. Mnozí z fanoušků by je dokonce rádi viděli po společném boku. Jenže Eliška byla šťastně zamilovaná do hokejisty Šimona Betáka (30), kterému řekla své »Ano!« v neděli 14.září. Na svatbu dostal pozvání i Sagan. Ale nepřišel!
„Měl jsem pozvánku na svatbu,“ přiznal v rozhovoru pro Nový Čas oblíbený sportovec. „Ale pro pracovní povinnosti jsem se jí nemohl zúčastnit,“ hájil svou neúčast na nejdůležitějším dni své taneční partnerky. „Ale v den svatby jsme si volali a popřál jsem jí hodně štěstí v manželství,“ dodal omluvně.