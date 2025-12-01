Předplatné

Magazín COACH: Trenér Novák o volejbalovém rozmachu i růst ženského sportu

Prosincový Coach a volejbalový rozhovor s trenérem Jiřím Novákem • Zdroj: isportTV
Už v úterý vychází prosincové vydání magazínu Coach a volejbalový rozhovor s Jiřím Novákem, trenérem senzačních semifinalistů mistrovství světa. Hlavní téma hodnotí skutečný vzestup ženského sportu. Nechte se inspirovat tipy osobností na to, co sledovat. Dozvíte se víc o šancích pro nové trenéry v NHL nebo NBA. Deník Sport s přílohou Coach kupujte v úterý na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v v úterní příloze deníku Sport:

Rozhovor: Jiří Novák / trenér reprezentace volejbalistů

Téma: Skutečný vzestup ženského sportu / inovace i rostoucí soutěživost

Hlas sportovce: Jakub Bernad / inline hokej

Okénko z NHL: Šance pro nové kouče / NHL i NBA

Reflexe: Sportovec 2.0 / technologie, data a dlouhověkost výkonu

Hlas trenéra: Jaroslav Kaleta / squash

Psychoprostor šampionů: Vidět do vlastní hlavy / metakognice

Anketa osobností: Viděli jste? / filmy, dokumenty, seriály, podesty

