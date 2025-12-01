Magazín COACH: Trenér Novák o volejbalovém rozmachu i růst ženského sportu
Už v úterý vychází prosincové vydání magazínu Coach a volejbalový rozhovor s Jiřím Novákem, trenérem senzačních semifinalistů mistrovství světa. Hlavní téma hodnotí skutečný vzestup ženského sportu. Nechte se inspirovat tipy osobností na to, co sledovat. Dozvíte se víc o šancích pro nové trenéry v NHL nebo NBA. Deník Sport s přílohou Coach kupujte v úterý na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v v úterní příloze deníku Sport:
Rozhovor: Jiří Novák / trenér reprezentace volejbalistů
Téma: Skutečný vzestup ženského sportu / inovace i rostoucí soutěživost
Hlas sportovce: Jakub Bernad / inline hokej
Okénko z NHL: Šance pro nové kouče / NHL i NBA
Reflexe: Sportovec 2.0 / technologie, data a dlouhověkost výkonu
Hlas trenéra: Jaroslav Kaleta / squash
Psychoprostor šampionů: Vidět do vlastní hlavy / metakognice
Anketa osobností: Viděli jste? / filmy, dokumenty, seriály, podesty