Svědectví sparťana z kotle ve Varšavě: Stahovali nám kalhoty, bitka už ve městě

Jiří Fejgl
Konferenční liga
PŘÍMO Z VARŠAVY | Šestnáct stovek sparťanů vyrazilo podpořit tým Briana Priskeho do Varšavy. Po triumfu na stadionu Legie křepčili s rozjetým trenérem, velebili Petera Vindahla, ale také zhusta hubovali na přístup domácích pořadatelů. Kontroly při vstupu se totiž protáhly až na hodinu a půl. „Některé z nás vysvlékali z kalhot,“ popsal jeden z příznivců Letenských.

Na střeše stadionu hlídky s dalekohledy, ale také odstřelovací puškou. Ale nenechme se mýlit, byť je polská chuligánská scéna opravdu ostrá, nešlo o opatření proti divákům. Vysvětlení je jednoduché: na zápas dorazil polský prezident…

Pojďme však k utkání. Hostující diváky nejvíce rozladily ostré kontroly při vstupu, podle svědků až ponižující.

Samozřejmě, duel Konferenční ligy mezi Legií Varšava a Spartou, byl označen kvůli pověsti obou táborů jako rizikový, jde však o to, zda nebyla některá opatření až za hranou. „Byla to buzerace,“ ozval se webu iSport fanoušek Letenských, který do Polska vyrazil z Hradce Králové.

Na Spartu chodí odmalička, narodil se v Praze, dříve patřil mezi ultras, dnes už vyráží mimo kotel. Na výjezdech však společně s dalšími míří do sektoru pro hosty, což se stalo také ve čtvrtek večer.

Předtím se sešli s dalšími sparťany v hospodě Lolek, odtud vyrážel průvod na stadion. Při samotném utkání došlo k incidentu, jeden z domácích, muž s akreditací na krku, se v prvním poločase pokusil ukrást sparťanskou vlajku. Pořadatelé ho zpacifikovali, napětí však narostlo.

„Stalo se to už ve městě. Snažili se přepadnout naše, ale nepovedlo se jim to a nakonec dostali na budku,“ prozradil fanoušek, který chce zůstat v anonymitě, jeho jméno však iSport zná.

Hlavní potíž však přišla u vstupu. Kontroly byly důkladné. „Bylo to fakt šílený, nic takovýho jsem nezažil. Lidem se díval i do kapesníků,“ vykládal muž s vysokoškolským titulem. Podle jeho svědectví se někteří sparťané na zápas nedostali kvůli tomu, že byli pod vlivem alkoholu. Ti ostatní museli po utkání vydržet v sektoru déle než hodinu.

