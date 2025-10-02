Tenistka Dokičová už je zase šťabajzna: Hrátky s kilogramy
Padesát kilo sem, padesát tam, pro mne žádný problém! Někdejší jugoslávská tenistka Jelena Dokičová (42), nyní už Australanka, udivila další šokující proměnou. Je štíhlá jako proutek!
Zahrála si semifinále Wimbledonu, byla čtvrtou hráčkou světa. Ale také zoufalou holčinou, kterou terorizoval násilnický otec. Sice se od něj nakonec dokázala odstřihnout, ale stres se na ní dramaticky podepsal. Váhu vyhnala až nad 120 kilogramů! Díky dietám se jí několikrát podařilo srazit hmotnost dolů, ale jojo efekt byl neúprosný. Teď je tu ale opět »nová« Jelena! Zase štíhlá a věřící, že už natrvalo.
„Tři různé dekády, tři různé velikosti a tři různá období života,“ napsala k sérii snímků, kdy se z útlé tenistky proměnila v otylou moderátorku a z ní teď díky cvičení a správné stravě ve fešnou televizní osobnost. „Ve dvaceti jsem měla velikost oblečení 4, dostala jsem se až na 22 a teď mám velikost 10,“ prozradila, jak v konfekčních tabulkách hopsala z XS na XXL a zpět na M. „Ale pořád jsem to já!“
V každé z fází svého života musela čelit nenávistným komentářům. „Neztrácejte čas ani energii obavami, co o vás lidé řeknou. Jediný člověk, kterého potřebujete ke štěstí, jste vy sami. Vždy jsem držela hlavu vztyčenou bez ohledu na ignorantské názory,“ vyznala se. Silná, nezlomná, odvážná. Tak se Dokičová vidí a fanoušci jí opět bouřlivě aplaudují.
Drsná památka na otce tyrana: Jizvy vás posílí
Málokdo tušil, jaký teror zažívala. Sice už byla úspěšnou profesionálkou, přesto byla od otce bita jako žito. „Z každé rány je jizva, dodnes jich mám nespočet. Ty jizvy zastavily koloběh násilí v naší rodině, ukázaly mi cestu, abych byla dobrotivá. Nikdy se nestyďte za jizvy! Můžete je proměnit v sílu, odvahu, inspiraci,“ upozornila. Damir Dokič (†67), který kvůli vyhrožování australské velvyslankyni granátem skončil na rok v base, zemřel letos v květnu na rakovinu.
„Posledních více než deset let jsme spolu nemluvili, náš vztah byl bolestivý, ale to neznamená, že nejsem smutná. Snažím se vybavit hlavně ty krásné chvíle z dětství, kdy jsem ho milovala,“ vyznala se Jelena.