Hamilton uspal svého Roscoa (†12): Smrt psí celebrity
Péči dostal legendární buldoček pilota F1 Lewise Hamiltona (40) tu nejlepší, přesto se odebral do psího nebe.
„Po čtyřech dnech na přístrojích jsem musel udělat nejtěžší rozhodnutí svého života a rozloučit se s Roscoem,“ něžně truchlí Hamilton, jenž ho nakonec na doporučení veterináře nechal uspat. Za měsíc by mu bylo 13 let.
„Zemřel v neděli 28. září v mé náruči,“ popsal poslední chvilky zcela neobyčejného psího kamaráda. Bral ho po celém světě, čtyřnohý miláček slintal v paddocku, kde to šlo, byl pilotovi v patách. Lewis dokonce buldočkovi, jehož prezentoval jako vegana, založil instagramový účet, který nabral 1,4 milionu sledujících!
„Byl jsi můj anděl, přítel, krásná duše. Navždy si budu vážit společných chvil a vzpomínek,“ napsal smutný páníček.