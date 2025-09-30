Rabiát Chorý měl být zase vyloučen! Co ukáže dnes v Lize mistrů na Interu? Vyber správný terč!
Stačí lehce škrtnout a hned hoří. Jenže často vzplane i samovolně... Slávistický čahoun Tomáš Chorý (30) je tahoun týmu i jeho sebevražedná hrozba. Jakou tvář ukáže dnes na San Siru v Lize mistrů?
Duel proti slovutnému Interu Milán (21:00, Nova Sport 3), finalistovi posledního ročníku Champions League, bude pro slávisty velkým testem odolnosti. Nejvíce pak pro jejich kontroverzního hroťáka. Italové coby pověstní simulanti moc dobře umí soupeře vyprovokovat a Chorý pro ně bude jistě cílem číslo jedna. „Hraju každý zápas stejně. Jedu na sto procent, snažím se být prospěšný týmu,“ naznačil forvard, že svůj hazardní styl hry nehodlá opustit ani v milionářské soutěži.
Utekl červené
Jenže jeho opakované excesy jsou alarmující. Sotva si odpykal šestizápasový trest za pokus o kastraci brankáře Heči, v pátečním derby se pokusil o kolonoskopické vyšetření Svozila z Dukly. „Rozhodčí mu chybně neudělil žlutou kartu za nesportovní chování,“ uvedla včera komise rozhodčích. A jelikož nebožákovi Svozilovi po chvíli přišlápl ruku (zcela jistě omylem), za což už žlutou viděl, měl jít de facto pod sprchy. „Situace tam vždycky byly a budou, ale pokaždé jsem v nich bohužel já,“ zahrál si na oběť.
Italové ve střehu
Italové ovšem tohle všechno vidí! Třeba i to, jak se »Choras« v minulých letech prezentoval »nešťastnými« hlavičkami do lebky sparťana Sörensena. Měl by si snad pořídit navigaci, aby našel soupeřovu bránu – svůj hlavní cíl? Po úvodním zpackaném duelu s norským Bodö (2:2) potřebují slávisté Tomášovy góly, nikoli úlety. Copak asi dnes nabídne na San Siru?
Tomáši, tohle už ne!
Operace lebky
V listopadu 2022 ještě v dresu Plzně vrazil čelem do obličeje sparťana Sörensena. Po necelém roce si to proti Dánovi zopakoval, tentokrát temenem své hlavy, z obou malérů ale ostudně vyklouzl bez potrestání.
Pokus o kastraci
Gólmana Heču ze Slovácka před dvěma měsíci po souboji vzteky praštil pěstí do rozkroku, za což dostal červenou a šestizápasový distanc. „Byl to ode mě naprostý zkrat, chyba, která mě mrzí,“ omluvil se.
Kolonoskopie
V pátečním derby s Duklou strčil vleže na zemi ruku mezi Svozilovy půlky a zmáčkl mu hýždě. Sudí si jeho útoku nevšiml, VAR jej nevyhodnotil jako potenciální červenou kartu, takže vyvázl...
Preparace ruky
V tom stejném zápase se po dalším souboji se Svozilem prošel po hřbetu jeho ruky a jen on sám ví, jak moc nechtěně. „Bylo to nešťastné. To bych asi nebyl já, kdyby se zase něco nerozebíralo,“ stěžoval si.