Limberský děkoval Koubkovi: Věřím, že Plzeň pod Strnadem změní politiku. Vadilo mi...

Sestřih: Plzeň - Zlín 0:1. Durosinmi zahodil penaltu, hosté vezou senzační výhru a jsou čtvrtí • Zdroj: isport.tv
David Limberský s manželkou Lenkou
David Limberský v dresu Plzně
Emotivní trenér Plzně Miroslav Koubek
Trenér Miroslav Koubek z Plzně
Jan Paluska z Plzně a Jan Kalabiška ze Zlína
Merchas Doski v osobním souboji
Lukáš Červ z Plzně, Michal Cupák ze Zlína, Jan Paluska
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Jako jeden z klíčových hráčů Plzně zažil Miroslava Koubka v předchozí éře, kdy pod ním Viktoria slavila titul v sezoně 2014/15. David Limberský (41) oceňuje práci zkušeného kouče, zároveň přiznává, že v současné situaci už tým potřeboval impuls. „Plzeň byla vyčichlá,“ říká v rozhovoru pro Sport. Jako člověk spojený se západočeským klubem si přeje, aby s příchodem nového majitele Michala Strnada nastala nová, ekonomicky ještě silnější éra. „Hodně jsem chtěl, aby do Plzně přišel Beran. Jako fanouškovi Plzně mi vadí, že Olomouc si takového hráče může dovolit a Plzeň ne,“ přiznává Limberský.

Jaká byla poslední éra pod Miroslavem Koubkem?
„Psal jsem mu osobně, že mu gratuluju k úspěšnému angažmá, protože bylo za celou dobu velmi úspěšné. Plzeň pod ním v posledních dvou sezonách sice nedosáhla na titul, hlavně v Evropě ale udělala velkou díru do klubové historie. Za to mu patří velký dík. Je to klasika - vždycky tohle odnese trenér, ne deset hráčů. Asi ten impuls byl potřeba. Ale trenér Koubek odchází tak, jak mi psal – se vztyčenou hlavou hlavním vchodem. Teď si aspoň odpočine, pověnuje se rodině a bude se koukat na fotbal trošku s odstupem. Ve svém věku by si měl víc užívat rodiny a trávit víc času doma. Přeju mu, ať má klidný důchod, rád se s ním také někdy potkám. Odnesl to za špatné výsledky jako hlavní trenér, spolu s ním jde i asistent Trousil.“

Měl to po letních odchodech tří klíčových hráčů (Kalvach, Šulc, Cadu) složité?
„Stoprocentně. Náhrada za ně nebyla, i když si v Plzni možná mysleli, že je nahradí snadněji, než to nakonec dopadlo. Hlavně v případě Šulcíka a Kalviho, takoví hráči po českých trávnících moc neběhají. Určitě je to pro ně výzva, aby na tom v zimní pauze zapracovali.“

Myslíte, aby někoho přivedli?
„Možná, když se teď naplní kasa panem Strnadem (nový majitel Plzně), bude Plzeň víc konkurenceschopná. Bude schopná přivádět hráče za tři, čtyři miliony eur. Třeba já jsem hodně chtěl, aby do Plzně přišel Beran, který nakonec zvolil Olomouc. Jako fanouškovi Plzně mi vadí, že Olomouc si takového hráče může dovolit a Plzeň ne. Věřím, že trošku změní politiku a bude schopna víc investovat do kádru. Poslední roky do Plzně chodili hráči zadarmo nebo za levnější částky. Nechci říct, že druhá jakost, ale na ty top hráče prostě klub neměl. Navíc jedny z nejlepších hráčů (Staněk, Chorý) pak poslal do Slavie. Věřím, že tohle myšlení se změní. Pokud chce hrát o titul, musí to tak být.“

