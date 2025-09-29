Kobylík by Chorého nedémonizoval, Koubka ocenil. Střihavka? Vydržel dlouho
Velké trenérské šachy jsou tu a jako první po víkendu v Plzni skončil Miroslav Koubek. „Nečekal jsem to. Měl výborné výsledky a zaslouží absolutorium. Teď se asi čeká na Martina Hyského,“ říká expert Sportu David Kobylík. Jen o pár minut později se zároveň Pardubice rozloučily s Davidem Střihavkou. „Pořád nemají výhru a divím se, že výměna trvala tak dlouho,“ dodává ke změně na lavičce posledního celku tabulky. Co si myslí o návratu Tomáše Chorého?
Plzeň dopoledne oznámila ukončení spolupráce s trenérem Koubkem. Je to správný krok?
„Já jsem to nečekal a za mě odvedl fantastickou práci. Miroslav Koubek měl výborné výsledky a zaslouží absolutorium. Že se jim teď nepovedly tři zápasy je druhořadé. Jestli se dohodli, tak je to OK a asi se teď čeká na Martina Hyského. V lize zároveň nastanou trenérská škatulata a jsem na to zvědavý.“
Je Martin Hyský tím pravým pro Plzeň? Jak to zvládne?
„Dobře. Má nachystané mužstvo, a i když v létě odešly opory jako Šulc a Kalvach, pořád jsou tam nadstandardní hráči. Budou v topu. Měli pár špatných výsledků, ale není tam nic co by nešlapalo.“
V minulém týdnu převzal Plzeň nový majitel Michal Strnad. Změní se obecně chod klubu?