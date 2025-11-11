Soukalová i Neumannová podpořily ženskou sílu. Míšo, pojď rozpoutat peklo!
Jano, tvoje klidná síla drží tým pohromadě. Doma to zavři! Slova, která v působivém videu pronesla Kateřina Neumannová. Mířila na adresu florbalové brankářky Jany Christianové, tradiční opory reprezentace. Ta se chystá už na osmý šampionát! Ten se v prosinci odehraje v Česku – v Brně a v Ostravě. Nominace je na světě, doprovodily ji i biatlonová šampionka Gabriela Soukalová nebo tenisové hvězdy Lucie Šafářová a Barbora Strýcová. „Zahřálo mi to u srdíčka. Moc si toho vážíme,“ reagovala na video útočnice Karolína Klubalová.
Už ze způsobu, jakým byla vyhlášená nominace, bylo zřejmé, že se nejedná o tuctovou akci. Ale o světový šampionát, jenž je marketingově postavený na ženské síle. Jeho hlavní motto je: No power like women power.
„Naším cílem je celkově ukázat plnohodnotnost ženského sportu. Že může být minimálně stejně zábavný a atraktivní jako ten mužský,“ říká reprezentační kouč Lukáš Procházka, který sestavil mladý energický tým, v němž je 12 hráček, které při posledním šampionátu v Singapuru před dvěma lety braly bronz.
Teď je čeká historická výzva. Ještě žádný tým, ani mužský, na domácím šampionátu medaili nezískal. „Pochopitelně je to náš velký cíl,“ říká 18letá Klubalová, představitelka dravého mládí. Třeba i spolu s Lindou Fuchsovou, kometou z Tatranu Střešovice. Ta v sezoně poprvé nakoukla do seniorské reprezentace, a hned se dostala až na šampionát. „Takže to vypovídá samo o sobě,“ chválí ji trenér Procházka.
Zastoupení mají ale i zkušené hráčky, které už jsou mezinárodně ošlehané. Vedle brankářky Christianové, která na osmém mistrovství může zaútočit i na nejvyšší počet zápasů na šampionátu (48), jsou to třeba Denisa Ratajová nebo Martina Řepková. Obě mají před sebou šesté mistrovství světa.
Video plné osobností
Také samotné reprezentantky potěšilo, jakým způsobem byla oznámena nominace. Video sklidilo velký úspěch i u fanoušků.
„Je to pro nás pocta. A ukazuje to, že v tom nejsme samy. Bylo to opravdu milé překvapení,“ reagovala Klubalová, jejíž jméno oznámila Tereza Sadilová, generální manažerka ženské hokejové reprezentace.
„Raketa z Ještědu. Energie, která vede tým dopředu. Kájo, vítej v týmu,“ takhle ji přivítala výrazná postava ženského sportu. „Toho si moc vážím, že mě vyhlásila zrovna ona. Právě Tereza toho dělá pro ženský sport hrozně moc,“ reaguje Klubalová.
Soukalová, někdejší biatlonová šampionka, přivítala v týmu obránkyni Michaelu Mechlovou:
„Anděl mimo hřiště, ďábel mezi mantinely. Tak, Míšo, pojď rozpoutat peklo!“
Češky se pokusí rozpoutat peklo na vrcholné akci, která startuje šestého prosince v Brně, šampionátu vrcholí další víkend v Ostravě.
„Šampionát nabídne skvělou atmosféru a je pro nás příležitostí opět ukázat, že patříme ke špičce v rámci pořádání akcí. Stejně jako hráčky dají do hry srdce a předvedou ty nejlepší výkony, tak i my jako organizační tým napínáme již několik měsíců všechny naše síly, abychom pro každého, kdo přijde do haly, nachystali ten nejlepší servis. Těšit se tak můžete nejen na perfektní atmosféru, ale i na speciální fanzóny,“ říká prezident Českého florbalu Daniel Novák.
Florbalistky byly představeny ve speciálním videu, které vzniklo ve spolupráci Českého florbalu s agenturou Go4Gold. Vedle sportovních legend se v něm objevily populární osobnosti ze showbyznysu nebo protagonistky oblíbené série Zrádci. Nechyběl ani Jan Solfronk, Bachelor z první české série populární reality show.
Nominace českých florbalistek na mistrovství světa v Brně a Ostravě (6.-14. prosince):
Brankářky: Nikola Příleská (Vítkovice), Jana Christianová (Thorengruppen/Švéd.).
Obránkyně: Michaela Mechlová, Karolína Stůjová (obě Tatran Střešovice), Vendula Beránková (Vítkovice), Sofie Gocová (Lund/Švéd.), Nela Jiráková (Endre/Švéd.), Denisa Ratajová (Zug United/Švýc.), Šárka Staňková (Kalmarsund/Švéd.).
Útočnice: Linda Fuchsová, Barbora Husková (obě Tatran Střešovice), Pavlína Bačová (FBC Ostrava), Anna Brucháčková (Bulldogs Brno), Karolína Klubalová (Liberec), Nela Sikorová (Vítkovice), Nikola Štekerová (Chodov), Vanessa Rebecca Keprtová (Lund/Švéd.), Michaela Kubečková (Kalmarsund/Švéd.), Martina Řepková (Zug United/Švýc.), Eliška Trojánková (Chur/Švýc.).