Enrique: ten, který PSG splnil zlatý sen. Jak španělský kouč proměnil celý klub?

Trenérský post v Paris Saint-Germain byl léta prokletý. Peníze? Pro katarské majitele žádný problém. Sen každého kouče, až na to, že s neomezenými prostředky mizí to hlavní: trpělivost. Ancelotti, Blanc, Emery, Tuchel, Pochettino i Galtier vyhráli, co se dalo. Ale nikdy to, po čem klub prahl nejvíc: Ligu mistrů. Až přišel Luis Enrique. Neústupný, tvrdohlavý, jiný. Muž, jehož síla vyrůstá i z bolesti. Navenek chladný jako ledovec, uvnitř však žhne vzpomínka na Xanu, devítiletou dceru, která zemřela na rakovinu kostí. Teď uspěl tam, kde všichni před ním narazili. Jak to dokázal? Co změnil, že z otráveného kalichu udělal pohár šampaňského?