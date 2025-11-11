Předplatné

Pekhart: Dortmund jsem řešil s Rosickým. S Modričem na pokoji i srdce v Legii

Video placeholder
Pekhart: Dortmund jsem řešil s Rosickým. S Modričem na pokoji i srdce v Legii • Zdroj: isport.cz
Český útočník Tomáš Pekhart se loučí s Legií Varšavou
Tomáš Pekhart s dcerou po svém posledním zápase za Legii Varšava
Tomáš Pekhart se během svého posledního zápasu za Legii neubránil dojetí
Český útočník Tomáš Pekhart oslavuje gól během své derniéry za Legii Varšava
Radost Tomáše Pekharta z gólu v jeho posledním zápase za Legii Varšava
Tomáš Pekhart posílá srdíčko fanouškům Legie Varšava
Český útočník Tomáš Pekhart měl na rozlučce s Legií i rodinu
Jonáš Bartoš
Fotbal
Prožil téměř 20 let v profesionálním fotbale. Góly dával v Česku, Německu, Řecku, Izraeli, Španělsku, Polsku i krátce v Turecku. Tomáš Pekhart (36) má za sebou unikátní, pestrou a úspěšnou kariéru. V rozhovoru pro Ligu naruby s redaktorem Jonášem Bartošem popisuje český útočník své zajímavé zahraniční štace, nejlepší roky v Legii či reprezentační kapitolu. Dvakrát si zahrál na mistrovství Evropy, sbíral úspěchy v mládeži. Jaké to bylo s Lukou Modričem na pokoji? Za co děkuje Miroslavu Peltovi? A co by ho přesvědčilo, aby po povedených sezonách v Legii, kde na jaře jako kapitán skóroval proti Chelsea, ještě pokračoval s hraním?

Přesně 24. května 2025 odehrál poslední soutěžní zápas. V dresu Legie skóroval proti Stalu Mielec a po šesti sezonách se rozloučil s dresem varšavského kolosu. Aktuálně Tomáš Pekhart věnuje čas svým novým projektům. Zároveň je stále fyzicky připravený na variantu, že by přišla nabídka a on ještě pokračoval v bohaté kariéře.

„S Pardubicemi jsme byli v kontaktu pár měsíců zpátky, situace se vyvinula trošku jinak. Pár lidí v klubu i skončilo. S Artisem také - s trenérem Chytrým jsem spolupracoval v nároďáku, ten mě chtěl hodně. Nakonec to dopadlo tak, že jsme se nedomluvili,“ přibližuje Pekhart své letní možnosti na návrat do české první nebo druhé ligy.

„Poslední týdny tam byl jeden top klub z Řecka, Aris Soluň. Začal tam trénovat Manolo Jiménez, se kterým jsem spolupracoval v AEK a Las Palmas. Oficiálně jsem to neuchopil, na druhou stranu si nechávám otevřená zadní vrátka, pokud by se něco zajímavého objevilo, byl bych k tomu otevřený,“ dodal člen českého Klubu ligových kanonýrů.

V hodinovém povídání pro Ligu naruby Pekhart rozebírá svou pestrou kariéru, kdy po odchodu z Česka působil v Německu, Řecku, Izraeli, Španělsku, Polsku i Turecku.

Co v rozhovoru zazní:

  • Jaký byl začátek v akademii Tottenhamu, kde potkal i Garetha Balea či Luku Modriče?
  • Role Miroslava Pelty v přestupu do Jablonce, půlrok na hostování ve Spartě a jeho přetahování o nejlepšího střelce ligy s Davidem Lafatou
  • Proč odmítl Borussii Dortmund?
  • Jak Pekhart vzpomíná na svou reprezentační éru?
  • Poslední gól v Konferenční lize na Chelsea, kde nastoupil v roli kapitána Legie
  • Kolika jazyky se domluví, kdo mu s nimi nejvíc pomáhal?

Celý rozhovor je k poslechu pro předplatitele iSport Premium a webu liganaruby.cz

