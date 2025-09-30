Překvapení v MOL Cupu, Artis po penaltách vyřadil Liberec. Dukla porazila Jihlavu
Fotbalisté Liberce vypadli ve třetím kole z domácího poháru. Na hřišti druholigového Artisu Brno prohráli penaltový rozstřel 5:6, v normální hrací době i po prodloužení skončil zápas nerozhodně 1:1. Čtvrtý tým druhé nejvyšší soutěže hrál už od 44. minuty v deseti hráčích.
Slovan je třetím prvoligovým týmem, který v MOL Cupu neprošel do osmifinále. Minulý týden Sigma Olomouc neuspěla na hřišti týmu Milo Olomouc/Nové Sady ze čtvrté nejvyšší soutěže a Teplice nestačily na lídra druhé ligy Zbrojovku Brno.
Pražská Dukla ve druhém úterním zápase zvítězila na hřišti druholigové Jihlavy 1:0. Program třetího kola zakončí středeční zápas Třince s Hradcem Králové.